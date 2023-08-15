15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна лаятися, лихословити, варто утриматися і від зневіри

У вівторок, 15 серпня відзначається День археолога. Віряни вшановують перенесення мощей святого Стефана.

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День археолога

Археологія – широка дисципліна, яка присвячена вивченню старовинної культури та історії через знаходження й дослідження матеріальних предметів — наприклад, будівель, знарядь праці чи кераміки. Оскільки більша частина існування людства пройшла ще до появи писемності, саме археологічні знахідки відіграють важливу роль у розумінні нашого далекого минулого. Хоча археологію прийнято вважати дуже романтичною професією, та самі археологи знають, що передусім їхня робота потребує справжнього професіоналізму та відданості справі. Саме тому працю археологів в Україні вшановують на офіційному рівні, щороку 15 серпня відзначаючи професійне свято – День археолога.

День археолога як неофіційне свято існував ще за часів СРСР, а одна з версій його походження пов’язана з Україною. З 1934 по 1947 роки відому Трипільську експедицію на українських землях очолювала Тетяна Пассек, яка святкувала свій день народження 15 серпня. Щороку працівники експедиції відзначали день народження своєї очільниці, доки дата не стала сприйматися як професійне свято всіх археологів.

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В 2008 році українська влада, підтримавши громадську ініціативу та вшановуючи працю українських археологів, встановила на офіційному рівні професійне свято – День археолога. Дата залишилася традиційною – 15 серпня. До речі, в інших країнах колишнього СРСР, таких як Росія та Білорусь, День археолога досі залишається неофіційним святом.

Яке сьогодні релігійне свято

15 серпня в церковному календарі – день перенесення мощей святого Стефана. Святого Стефана камінням побили фарисеї та їх послідовники, і його тіло залишили на поталу для звірів та птахів. По ночі, Іудей Гамаліїл, який схилявся до віри в Бога, наказав своїм слугам знайти та поховати тіло святого. Вони виконали його наказ, і могила була розташована недалеко від Єрусалиму.

У 415 році мощі Стефана були знайдені і урочисто перенесені до Єрусалима. Тодішнім архієпископом був Іон, а єпископом – Єлевферій Севастійський. Після цього перенесення біля мощей стали траплятися численні чудеса. Пізніше, за часів імператора Феодосія Молодшого, мощі були перенесені до Константинополя.

Що не можна робити цього дня

Відкладіть всі важливі справи на потім, але будувати плани дозволяється.

Не можна лаятися, лихословити, утримайтесь і від зневіри.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: вранішня погода вказує, якою вона буде наступні шість тижнів;

Дощить – на великий урожай;

Північно-східний вітер вказує на те, що погано вродять зернові;

Павуки почали плести маленьку павутину – чекайте на дощ;

Голосно квакають жаби – до дощу;

Кішки скребуть кігтями стіни – до негоди.

Пам’ятні події 15 серпня

1385 рік – Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського;

1498 рік – під час свого третього плавання Христофор Колумб відкриває острів Гренада;

1519 рік – на місці індіанського рибальського села засновують місто Панама, назва якого в перекладі означає «багато-багато риби»;

1534 рік – Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями засновує у Парижі орден єзуїтів (Товариство Христа);

1556 рік – у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі починаються роботи з написання Пересопницького Євангелія;

1649 рік – під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбиває військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира;

1795 рік – у Французькій республіці вводять нову валюту — франк;

1810 рік – у Парижі побудували Вандомську колону на честь перемог Наполеона;

1832 рік – Папа Римський Григорій XVI видає буллу, яка засуджує свободу друку;

1848 рік – американець Волдо Генчетт із міста Сірак'юс (штат Нью-Йорк) отримує патент на зуболікарське крісло;

1868 рік – Джеймс Крейг Вотсон відкриває астероїд 101 Єлена;

1873 рік – відкривають рух поїздів по всій залізничній лінії Київ—Берестя довжиною 560 км;

1877 рік – Томас Едісон пропонує використовувати слово hello («алло») для початку телефонної розмови;

1914 рік – офіційно відкривають Панамський канал;

1920 рік – польська армія на чолі з маршалом Юзефом Пілсудським розгромила Червону Армію в битві під Варшавою;

1932 рік – під час розкопок у Ватикані знаходять давньоримську «Тріумфальну дорогу»;

1936 рік – іспанськими лівими страчено 733 священники;

1943 рік – за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю почалося чищення;

1947 рік – відповідно до ухваленого у червні британським парламентом закону «Про незалежність Індії» країна розділилася на дві держави: мусульманську — Пакистан і індуїстську — Індійський Союз;

1960 рік – Республіка Кіпр проголошує свою незалежність;

1963 рік – у Шотландії відбувається остання смертна кара;

1997 рік – в Україні засновують орден княгині Ольги.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Василь, Степан.