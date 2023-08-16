День прапора та Незалежності: які заходи відбудуться в Києві

Комендантська година у столиці 23-24 серпня не відрізнятиметься від звичайних буднів

До Дня Державного прапора України та до Дня Незалежності у Києві відбудеться кілька десятків різнопланових заходів. Від урочистих, державних до місцевих, локальних, по районах столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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«В цілях безпеки, великі масові заходи не будуть проводитися. Але варіантів, як провести в ці святкові дні дозвілля вистачає. Більшість з них навіть будуть дуже корисними і пізнавальними. Тож кияни та гості міста можуть обрати собі на смак що відвідати», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що практично кожен культурний, мистецький, культурно-освітній заклад столиці готує відвідувачам свою окрему святкову програму: буде безліч виставок, концертів, спортивних заходів, ярмарок, різноманітних святкових заходів.

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«Але наголошую на заходах безпеки! Якби ви не вірили в силу нашої ППО – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І комендантська година – вона в ці святкові дні не відрізнятиметься від звичайних буднів. Тож плануйте свій відпочинок з відповідальністю!», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Скорочений перелік святкових заходів на 22-24 серпня:

урочисте підняття Державного прапора;

вручення паспортів громадянина юнакам і дівчатам;

виставка зразків озброєнь та військової техніки агресора;

десятки інших виставок (в музеях і під відкритим небом);

молитви за Україну та український народ релігійними організаціями;

різноманітні концертні програми, фестивалі, гала-концерти;

виступи дитячих художніх творчих колективів;

тематичні культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі, виховні, святкові заходи різного спрямування, майстер-класи;

поетичні вечори;

старт прокату фільму «Довбуш» у кінотеатрах;

благодійний показ фільму «День незалежності»;

україно-італійський проєкт «Рушники єдності»;

інформаційна вулична акція «Україна в серці кожного»;

культурно-релігійна ініціатива «Поле слави» на підтримку ЗСУ спільно з представниками української діаспори США;

ралі на історичних авто;

благодійний футбольний матч за участі рок-гуртів «Kozak System» та «Жадан і Собаки»;

фіксація національного рекорду - найбільшої маскувальної сітки;

святкові фотозони.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що на День Незалежності України – 24 серпня 2023 року – Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Проте, це може трапитись на день раніше, або на день пізніше.

Також у розвідці не виключають, що атака може тривати кілька днів у кілька хвиль.