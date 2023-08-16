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День прапора та Незалежності: які заходи відбудуться в Києві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
День прапора та Незалежності: які заходи відбудуться в Києві
Парад знищеної російської техніки на Хрещатику до Дня Незалежності, 2022 рік
фото ілюстративне

Комендантська година у столиці 23-24 серпня не відрізнятиметься від звичайних буднів

До Дня Державного прапора України та до Дня Незалежності у Києві відбудеться кілька десятків різнопланових заходів. Від урочистих, державних до місцевих, локальних, по районах столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

«В цілях безпеки, великі масові заходи не будуть проводитися. Але варіантів, як провести в ці святкові дні дозвілля вистачає. Більшість з них навіть будуть дуже корисними і пізнавальними. Тож кияни та гості міста можуть обрати собі на смак що відвідати», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що практично кожен культурний, мистецький, культурно-освітній заклад столиці готує відвідувачам свою окрему святкову програму: буде безліч виставок, концертів, спортивних заходів, ярмарок, різноманітних святкових заходів.

«Але наголошую на заходах безпеки! Якби ви не вірили в силу нашої ППО – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І комендантська година – вона в ці святкові дні не відрізнятиметься від звичайних буднів. Тож плануйте свій відпочинок з відповідальністю!», – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Скорочений перелік святкових заходів на 22-24 серпня:

  • урочисте підняття Державного прапора;
  • вручення паспортів громадянина юнакам і дівчатам;
  • виставка зразків озброєнь та військової техніки агресора;
  • десятки інших виставок (в музеях і під відкритим небом);
  • молитви за Україну та український народ релігійними організаціями;
  • різноманітні концертні програми, фестивалі, гала-концерти;
  • виступи дитячих художніх творчих колективів;
  • тематичні культурно-мистецькі, інформаційно-просвітницькі, виховні, святкові заходи різного спрямування, майстер-класи;
  • поетичні вечори;
  • старт прокату фільму «Довбуш» у кінотеатрах;
  • благодійний показ фільму «День незалежності»;
  • україно-італійський проєкт «Рушники єдності»;
  • інформаційна вулична акція «Україна в серці кожного»;
  • культурно-релігійна ініціатива «Поле слави» на підтримку ЗСУ спільно з представниками української діаспори США;
  • ралі на історичних авто;
  • благодійний футбольний матч за участі рок-гуртів «Kozak System» та «Жадан і Собаки»;
  • фіксація національного рекорду - найбільшої маскувальної сітки;
  • святкові фотозони.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що на День Незалежності України – 24 серпня 2023 року – Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Проте, це може трапитись на день раніше, або на день пізніше.

Також у розвідці не виключають, що атака може тривати кілька днів у кілька хвиль.

Теги: Київ війна День Незалежності кияни комендантська година

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