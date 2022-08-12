Фейкові інваліди, уявні хворі та позичені діти. Як судять втікачів від мобілізації

Військовозобов’язані намагаються «легалізувати» їх хабарем

24 лютого президент Володимир Зеленський запровадив воєнний стан і оголосив загальну мобілізацію. Згідно з президентським указом, вона проводиться на всій території України і стосується військовозобов’язаних та резервістів віком від 18 до 60 років. Крім цього, усім чоловікам, які за віком придатні для військової служби, заборонено покидати Україну.

Такі жорсткі, але вимушені правила гри не влаштовують певну кількість українських чоловіків. Починаючи з травня, на сайті президента регулярно з’являються електронні петиції з проханням відкрити кордони чоловікам призовного віку.

«Не зобов’язувати брати участь у війні примусово, кожен має мати право вибору. Не порушувати право людини на життя і здоров’я», – заявив один із перших авторів петиції, яка зібрала «аж» 61 підпис із необхідних 25 тисяч.

Достукатися до глави держави намагаються також через лірику («Там де мати родила, там земля мила. Пане президенте, ніхто нікуди втікати не буде», – така е-петиція отримала 100 підписів), фінанси («Дати змогу виїзду за кордон громадянам від 18 до 60 років. Громадяни, які працевлаштовані за кордоном, вноситимуть у бюджет України 50-70 євро щомісячно», – 303 підписи) і скрутне матеріальне становище («Прохання не продовжувати військовий стан у західних регіонах через недостатній рівень життя у них», – 44 підписи).

Та все ж, є електронні петиції на цю тематику, які таки зібрали потрібну кількість підписів і на них Зеленський відреагував. Верховний головнокомандувач пояснив: керувався Конституцією, обмеживши виїзд військовозобов’язаним. Адже основний закон гласить: «Захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього українського народу. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком громадян України».

Втративши можливість виїхати з України законним шляхом, деякі чоловіки почали шукати незаконні способи. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв’ю «Главкому» у липні розповідав, що щоденно намагаються незаконно перетнути кордон 20-40 військовозобов’язаних чоловіків. Деякі проявляють при цьому неабияку креативність: перевдягаються у жіночий одяг, ховаються у багажнику, підробляють документи. Але їх викривають і замість омріяного закордону чоловіки потрапляють на лаву підсудних.

«Главком» зібрав найяскравіші судові історії про втікачів від мобілізації.

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Львів’янин намагався перетнути кордон, переодягнувшись у жінку

Фейковий студент і уявний хворий

«Оскар» «за режисуру» забирає батько двох малолітніх дітей, підприємець із Харкова. Чоловік, щоби його пропустили через кордон, вирішив прикинутися студентом польського вишу. Для цього через Telegram він замовив у невстановленої особи студентський квиток Вищої школи міжнародної та регіональної співпраці імені Зигмунта Глогера. Підробний документ обійшовся йому у 37,5 тис. грн, свою покупку він забрав у поштовому відділенні Харкова і наприкінці липня намагався з її допомогою виїхати з України.

Аферу було викрито на міжнародному пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отачь». Але «студент» вирішив одразу випробувати ще один варіант і запропонував прикордоннику $2 тис. хабаря. Це також не подіяло.

Суд оцінив винахідливість харків’янина у 25,5 тис. грн штрафу.

Інший українець купив собі через Telegram підроблену довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Коли його зупинили у пункті пропуску «Краківець», тицьнув прикордоннику $1,1 тис. хабаря. Після цього на нього завели карну справу за двома статтями Кримінального кодексу. Чоловік уклав угоду про визнання винуватості, що дозволило йому уникнути важчого покарання. У підсумку він заплатить 17 тис. грн штрафу і передасть у дохід держави $1,1 тис. якими намагався підкупити прикордонника.

У березні 2022 року киянин намагався перетнути кордон в жіночому одязі та з паспортом дружини фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби/Facebook

Діти напрокат

Житель Миколаївщини, коли оголосили мобілізацію, не мав ні дружини, ні дітей, але знав, що багатодітних татусів за кордон випускають. І, враховуючи, що обзавестися справжньою трійнею часу вже не було, «зробив» собі її на папері. Намалював липові свідоцтва про народження, роздрукував їх у фотосалоні, а потім взяв трьох чужих дітей і спробував з ними перетнути кордон.

Не вийшло, прикордонники одразу розпізнали підробку. У суді обвинувачений пояснив, що двоє дітей є його родичами, а третього він «позичив» у подруги дитинства. І хотів лише вивезти малечу у безпеку, а потім повернутися.

Суд не дуже повірив і призначив порушнику закону п’ять років в’язниці, втім, замінивши їх роком випробувального терміну.

Чоловік прикинувся валізою, щоб втекти за кордон

Фейковий інвалід

Ще один чоловік, дружина і дитина якого вже були за кордоном, спробував приєднатися до них, вдавши із себе інваліда. Фейкове посвідчення купив через соцмережу. Суд дав жорстку характеристику його злочинним діям: «Ухилився від конституційного обов’язку оборони рідної держави; вчинив кримінальне правопорушення у той час, коли інші громадяни боронять кордони України та населення держави, у тому числі і обвинуваченого».

Втім, вирок був не надто суворий: 17 тис. грн штрафу і один рік обмеження волі, який було замінено роком іспитового строку.

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Чоловік вивозив ухилянтів за кордон у прихованому відсіку

Донати ЗСУ на знак каяття

Нерідко суди спонукають втікачів від мобілізації жертвувати на ЗСУ. Зокрема, чоловік, який підробив трудовий договір із працевлаштування за кордоном, перерахував 198,4 тис. грн на допомогу українській армії. Мешканець Чернівецької області, купивши фальшиву довідку військово-лікарської комісії про непридатність, віддав 24,8 тис. грн. Українець із фейковою інвалідністю задонатив 12,4 тис. грн.

Віталій Тараненко, «Главком»