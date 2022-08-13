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Російські окупанти вигадали нові методи примусової мобілізації на Луганщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російські окупанти вигадали нові методи примусової мобілізації на Луганщині
Окупанти, що займаються примусовим призовом, пересувається виключно в балаклавах
фото з відкритих джерел

Окупанти підкуповують людей літнього віку

В окупованих містах Луганщини російські загарбники вдаються до нових методів примусової мобілізації чоловіків. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Так, під час обходів багатоповерхівок окупанти втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи невеликі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку. Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому.

«До речі, більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересувається в середині міст виключно у балаклавах, аби не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють», – додав Гайдай.

Як повідомлялося, у тимчасового окупованому Маріуполі почалася прихована мобілізація.

Нагадаємо, що для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території окупованих Донецької та Луганської областей розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, у непридатних для проходження служби та тих, які мали «відстрочку».

Раніше повідомлялося, що Росія через значні втрати в Україні має проблеми з доукомплектуванням армії. Тому держава-агресор розглядає можливість перекидання російських військовослужбовців із Сирії в Україну.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що мобілізація в Росії проходить приховано. Наразі відомо про три шляхи, якими РФ намагається поповнити лави своєї армії. 

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Теги: Україна мобілізація окупанти росія війна Луганщина

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