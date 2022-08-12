Президент просить Раду продовжити воєнний стан та мобілізацію

Законопроєкти зареєстровано 12 серпня

Президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду законопроєкти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Відповідні законопроєкти лише сьогодні було зареєстровано. Тексту обох документів поки немає.

Зазначимо, згідно з чинним законодавством загальна мобілізація та воєнний стан мали завершитися 23 серпня. Верховна Рада у травні продовжувала їх на 90 днів.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, воєнний стан в Україні планують продовжити на 90 діб – до 21 листопада.

Нагадаємо, як повідомлялося, на найближчому пленарному засіданні Верховна Рада знову продовжить термін дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації в Україні. Це буде вже четверте подовження за цей рік.

Раніше Верховна Рада України звільнила від мобілізації громадян, які втратили близьких родичів під час ООС і воєнного стану. За ухвалення закону «Про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації (№7481) проголосували 282 народних депутати.

Верховна Рада також надала право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

До слова, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що загальна мобілізація до кінця війни навряд чи буде скасована.