Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Оксану Горпініч

З 24-го лютого минулого року Оксана рятувала життя військових на Житомирському напрямку, а пізніше на Харківщині

Долучитися до армії жінка вирішила ще до повномасштабного вторгнення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Оксану Горпініч.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військова фельдшерка Оксана Горпініч, позивний Мурашка, загинула 4 травня 2022 року біля села Протопопівка на Харківщині. Військова надавала медичну допомогу побратиму, коли почався ворожий артилерійський обстріл. Приміщення, у якому вони перебували, обвалилося. Обоє загинули. За два дні до смерті жінці виповнилося 44 роки.

Оксана народилася у російському селищі Гордєєво. Ще в дитинстві разом із родиною переїхала в селище Благодатне на Волинь. Закінчила місцеву школу і закохалася. Вийшла заміж у 17 років. Незабаром у подружжя народилася перша донька, а через рік – друга. Оксана з червоним дипломом закінчила Ківерцівський медичний коледж. Працювала медсестрою. Вона обожнювала допомагати людям і лікувати їх. Подружнє життя не склалося, пара розлучилася, коли доньки подорослішали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 2016-му Оксана вирішили йти на фронт. На три роки підписала контракт із ЗСУ. Служила у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Виконувала бойові завдання на Донеччині та Луганщині. Неодноразово рятувала життя побратимам, а також допомагала цивільному населенню. Нагороджена медалями «За військову службу Україні», «Учасник бойовий дій», відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції», знаком пошани «Захиснику Луганщини». Вона ніколи не скаржилася і саме там, на війні, зрозуміла, що на своєму місці.

З перших днів повномасштабної війни Оксана продовжила виконувати військовий обов’язок у складі рідної бригади. Рятувала життя побратимів до останньої хвилини.

Повномасштабне вторгнення РФ застало медикиню на навчаннях на Рівненщині. Спершу її бригада мала виїжджати на підконтрольну Україні територію Луганщини, але пізніше вони поїхали на Житомирщину, на кордон з Білоруссю.

Посмертно старший сержант Горпініч нагороджена орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мама любила свою країну. Повернутися з війни планувала тільки після перемоги. Досі важко змиритися, що більше ніколи тебе не побачимо, не почуємо, ти не напишеш... Ми ніколи не забудемо той день, коли дві російські ракети забрали тебе назавжди, ніколи не пробачимо. Ти була найкращою мамою, бабусею, медиком. Ми втратили найдорожче в своєму житті. Світла тобі пам'ять, наша героїня», – зазначили доньки Наталія та Ірина.

4 фото На весь екран





Спочатку Оксана була медсестрою, потім стала фельдшеркою фото з відкритих джерел

«Завжди привітна. В який час не подзвониш, завжди послухає, порадить, якщо потрібно – сяде на свій велосипеді і приїде, щоб надати допомогу. Самотужки зробила акушерський пункт, завжди підтримувала його в бойовій готовності по ліках. Моталася між двома селами, крутила ті педалі, допомагаючи хворим. Наша ДохтОрка Оксана. І ніяк інакше. Я все думала, ну як вона не втомлюється їздити до тих бабусь і дідусів, мамочок з немовлятами? Могли б і самі до неї ходити. Та в неї була своя правда. Вона весь час несла ношу допомоги іншим», – написала про загиблу односельчанка Ксенія Щуцька.

«Страшна війна, яку розв'язали не ми, в якій немає фейків. Прості росіяни, повірте, розкрийте врешті-решт очі, це наробила ваша влада, ваша верхівка... Ми на своїй Богом даній землі, ми ні в кого нічого не забирали, нам було однаково, якою мовою ви говорите і до якої церкви ходите. І коли я говорила, що проти нас на сході стоїть професійна армія з професійним озброєнням, мені не вірили найрідніші, а від того ще більше болить... Ми вистоїмо, ми не здамося... Яка б дорога ціна не була... Якщо можна зберегти хоч пару населених пунктів цілими, ми будемо старатися це зробити…» – написала Оксана за два місяці до загибелі.

Поховали відважну жінку на кладовищі села Біличі Волинської області.

В Оксани залишилися батьки, дві доньки та двоє онуків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.