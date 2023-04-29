Хвилина мовчання: згадаймо військового Олександра Десятнюка

Чоловік мріяв навчати дітей футболу, яким надзвичайно захоплювався, однак присвятив своє життя армії

Чоловік захищав Батьківщину ще за часів АТО

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Десятнюка.

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33-річний старший лейтенант Олександр Десятнюк, позивний Десятка, загинув 9 березня 2022 року поблизу села Зелений Гай на Миколаївщині. Під час проведення інженерної розвідки в тилу противника група українських військових потрапила на російських диверсантів, які впритул розстріляли їхній автомобіль.

Старший лейтенант Олександр Десятнюк загинув під час розвідки в тилу противника колаж: Меморіал

Олександр народився у селі Лисинці Хмельницької області. Закінчив Камʼянець-Подільський національний педагогічний університет імені Івана Огієнка, здобув фах вчителя фізичного виховання. Мріяв навчати дітей футболу, яким надзвичайно захоплювався. Однак присвятив своє життя армії. Жив із родиною у місті Гайсин Вінницької області.

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Чоловік пішов на війну 2015 року. Брав участь в АТО на Донбасі у складі Збройних Сил України. Під час повномасштабної війни Олександр воював за Україну у лавах 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Був старшим офіцером служб сил підтримки.

«Ти – єдина причина мого минулого щастя і теперішнього болю», – написала дружина офіцера Тетяна.

Посмертно старший лейтенант Десятнюк нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Поховали офіцера у місті Гайсин на Вінниччині.

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В Олександра залишилися батьки, дружина та дві доньки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.