Хвилина мовчання: згадаймо аеророзвідника Фелікса Куртаніча

Хлопець, який запустив на Майдані дрон із табличкою «Продам гараж на Соломі», пішов на фронт у 18 років

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Фелікса Куртаніча.

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17 квітня минулого року в Рубіжному на Луганщині загинув досвідчений український аеророзвідник Фелікс Куртаніч, відомий також як Лис Подільський.

Напевно, українці бодай раз бачили в мережі меми з дроном і табличкою «Продам гараж на Соломі», де вказано номер посольства РФ в Україні. Або фото з велетенськими прапорами України, Ізраїлю чи Казахстану, які літали над Києвом. Відомо, що авторами цих публічних акцій є компанія Dronarium Україна. Проте не всі знають пілота, який управляв дронами, що збурювали інформаційний простір і надихали соцмережі на мемотворчість.

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Фелікс із дитинства мріяв стати військовим фото з відкритих джерел

Усе, що робив Фелікс Куртаніч, було карколомним, захопливим, зухвалим. І викликало захват у всіх, хто його знав. Або й не знав, але бачив його творчість.

Стати військовим та захищати свою країну – була його мрія дитинства. Небо – ще одна мрія з дитячих років. У липні 2013 року тоді вже ліцеїст Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Фелікс Куртаніч опублікував фото на фоні Су-27 із підписом: «Через декілька років на такому літатиму».

Фелікс у 2013 році фото з відкритих джерел

Та почалася революційна зима. Він був активним учасником Майдану в Києві та Вінниці. Вже в середині березня став співзасновником націоналістичної організації «Моноліт» та очільником її філії у Вінниці. Організація проводила військові вишколи для молоді.

У 2014 році Фелікс вступив до Вінницького торговельно-економічного інституту. Втім, майже його не відвідував – весь час використовував на фізичну підготовку і військовий вишкіл.

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16 листопада 2014 року йому виповнилося 18. І вже невдовзі, у 2015-му, юний Фелікс Куртаніч добровольцем поїхав захищати Україну на сході у складі батальйону «Донбас».

Фелікс Куртаніч на Донбасі, 2015 рік фото з відкритих джерел

За роки війни він пройшов багато різних точок АТО-ООС: Авдіївку, Широкине, Піски, Кримське, Попасну. Окрім «Донбасу», служив у батальйонах ОУН, «Карпатська січ», «Айдар».

Бабусі Капітоліні Михайлівні, яка дуже хвилювалася за любимого онука, Фелікс пояснював, що просто мусить захищати державу: «Хто, якщо не я? Вони підуть ґвалтувати, вбивати… Я не хочу, щоб на нашій землі таке було».

Коли у 2020-му війна перейшла у стадію «затишшя», Фелікс, як і багато військовослужбовців, що прийшли на передову воювати із загарбниками, від цього спокою стомився. І повернувся до цивільного життя.

Фелікс був майстром своєї справи фото з відкритих джерел

Військовий вступив на політологію в університет Григорія Сковороди у Переяславі. Паралельно з навчанням зареєструвався як ФОП із геодезії та відеозйомки, почав працювати у найвідомішій українській компанії зі сфери використання дронів – Dronarium Україна. Знімав відео та фото з неба для різних українських продакшенів, запускав у небо прапори.

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Улітку 2021 року, коли обстрілювали територію Ізраїлю, Куртаніч підняв над Києвом прапор із зіркою Давида. А коли взимку протестував Казахстан – «літав» зі стягом цієї країни.

Про ймовірність повномасштабного вторгнення російських військ в Україну світові розвідки та преса повідомляли ще з осені минулого року. Проте найбільш реальною така загроза стала в лютому 2022-го, коли світові та українські ЗМІ кілька разів прогнозували початок повномасштабного російського вторгнення.

Одну з таких прогнозованих дат, 16 лютого 2022 року, українська влада оголосила Днем єднання. А агенція Reuters у той день, в очікуванні на потенційний напад росіян, неочікувано почала стрім з Майдану Незалежності під заголовком: «Вид на площу Майдан у Києві на тлі російсько-української кризи.

Під час цього стріму хтось увімкнув на площі радянський гімн. Та невдовзі соціальні мережі вибухнули відео й фотографіями дрона, який завис навпроти камери іноземної агенції з табличкою «Продам гараж на Соломі».

Люди масово телефонували на вказаний номер, який насправді виявився телефоном російського посольства, розташованого (тоді воно ще діяло) в Солом’янському районі столиці.

І лише найближчі друзі знали, що за цією дотепною витівкою стоїть Фелікс – активіст, ветеран АТО й один із найкращих операторів дронів в Україні.

Фелікс був автором відомого мему про посольство РФ фото з відкритих джерел

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Фелікс Куртаніч одразу пішов у військкомат. На цей раз долучився до батальйону імені Кульчицького Національної гвардії України.

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Служив у розвідці, де працював зі своїми улюбленими дронами. Поки тривали активні бої на Київщині, воював там (перед початком вторгнення Куртаніч мешкав в Іванкові). А після того, як під натиском Збройних сил російські війська втекли з-під Києва й основний фронт повністю перемістився на південь та схід, Фелікс разом із побратимами вирушив на Луганщину.

Останнє повідомлення він сина Олена Куртанич отримала 16 квітня: «Все добре, мамо. Працюємо». І фото.

А 18 квітня батькам повідомили, що напередодні їхній син загинув. У той день, 17 квітня, він разом із товаришами по службі з-під Слов’янська приїхав виконувати завдання поблизу Рубіжного на Луганщині. І потрапив під артилерійський обстріл, який дотла випалив усе навколо.

Разом із Феліксом загинуло ще четверо побратимів. Тіло Лиса вдалося упізнати лише за ДНК-експертизою…

Усе своє недовге життя Фелікс Куртаніч присвятив військовому вишколу, навчанню та вдосконаленню. Він постійно стежив за світовими трендами навколо дронів, а щоб не проґавити жодної важливої інформації на цю тему, активно вивчав іноземні мови.

Ще за кілька тижнів до загибелі він на відстані допомагав організовувати школу аеророзвідників Dronarium. Компанія і раніше проводила навчання з користування дронами, а після початку великої війни повністю перекваліфікувалася під військові потреби та готує нових спеціалістів.

Фелікс із мамою та сестрою фото з відкритих джерел

«Це справді та робота, яка надзвичайно йому подобалася після військової служби. Дрони були для Фелікса втіленням вільного польоту і бачення, того, що видно лише зверху. Всі його проєкти були різноманітними та цікавими, а дрони стали постійними його супутниками», – розповідає мама.

Фелікс загинув у 26 років фото з відкритих джерел

Усі, хто знав Лиса, відзначають його доброту, людяність, відкритість, харизму, «сонячність» і незабутню усмішку. Фелікс був добрим до кожного, завжди допомагав, підтримував, розумів. І дуже любив жартувати – усюди, де з’являвся цей сонячний юнак, одразу починав лунати веселий сміх. Він любив грати на гітарі й співати, писав власні пісні – був душею компанії й завжди відзначався щирістю.

Поховали Лиса Подільського у селі Грижинці на Вінничині, де він провів більшу частину дитинства.

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