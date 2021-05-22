У МЗС відреагували на заяву Росії щодо загрози гуманітарної катастрофи в Криму

«Нестачу води у Криму спричинила мілітаризація півострова» – речник МЗС

У Криму нестачу води спричинила масована мілітаризація на півострові з боку Російської Федерації.

Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо. Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення», – підкреслив він.

Ніколенко зауважив, що це вкотре доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях. Натомість російська сторона не полишає спроб перекласти відповідальність на інших. Він нагадав, що відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півострові.

«Наша позиція чітка: відновлення постачання дніпровської води в Крим можливо тільки після його демілітаризації та деокупації», – підкреслив він.

Нагадаємо, Москва заявляє про можливу гуманітарну катастрофу в окупованому Криму. Заступник директора Департаменту інформації і друку МЗС Росії Ілля Тимохов на міжнародній онлайн-конференції заявив, що «водна блокада» окупованого Криму з боку України сприяє зростанню міжнародної напруженості.