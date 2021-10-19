Apple знову опублікувала карту з «російським» Кримом

Крим відобразили «російським» на карті, яку показують музикантам, коли ті відстежують перегляди треків по країнах

Компанія Apple опублікувала у додатку Music for Artists карту України без окупованого Росією Криму. Про це повідомляє паблік «Культура України» в Instagram.

«Просто карти України і Росії в додатку від Apple Music для артистів. Хто займається платформою на території нашої країни? Що за неповага?», – сказано в повідомленні.

Як видно на скріні Крим відобразили «російським» на карті, яку показують музикантам, коли ті відстежують перегляди треків по країнах.

фото: Культура України / Instagram

Нагадаємо, у 2019 році компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

Тоді ж представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках.

Також міністр закордонних справ України розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

Ще посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

До всього, МЗС Польщі засоромило Apple через «російський Крим».

Згодом виробник айфонів вирішив втішити росіян: пише, що Крим – Росія лише на території країни-агресора.