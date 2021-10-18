  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Прокурор розповів, як окупанти в Криму вчать дітей поводитися зі зброєю

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дітей в окупованому Криму з молодших класів виховують із військовим ухилом і навчають поводитися з важким озброєнням - Прокурор розповів, як окупанти в Криму вчать дітей поводитися зі зброєю
    Дітей в окупованому Криму з молодших класів виховують із військовим ухилом і навчають поводитися з важким озброєнням
    фото: reuters

    Українська прокуратура звернула увагу на пропагандистське виховання дітей в окупованому РФ Криму

    Окупаційна влада Криму активно проводить пропаганду серед дітей і вчить їх поводитися зі зброєю вже в молодших класах. Про це повідомив на брифінгу в Києві керівник прокуратури АР Крим та Севастополя Ігор Поночовний, пише видання «Гордон».

    Він підкреслив, що на окупованому півострові відбувається мілітаризація дітей.

    «Виховання дітей у Криму з молодших класів здійснюється з військовим ухилом. Діти з початкової і середньої школи, окрім пропагандистського виховання у стилі «віддати життя за батьківщину», навчаються поводитися зі зброєю – і не тільки стрілецькою, а і з вибуховими пристроями і різного роду важкою зброєю», – сказав прокурор.

    Він повідомив, що у зв'язку із цим кейсом українська прокуратура Криму оголосила про підозру двом особам – керівникам об'єднання «Юнармія», яке є суспільним підрозділом міністерства оборони Росії і відповідає за мілітаризоване виховання дітей в окупованому РФ Криму.

    Зазначимо, командира Чорноморського флоту РФ судитимуть за підбурювання українських військових до держзради.

    Також представник Зеленського прокоментував російський перепис в окупованому Криму.

    Нагадаємо, МЗС України засудило проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

    Раніше ЮНЕСКО визнала, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини.

    Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.

    Читайте також: Російський перепис населення в Криму підриває суверенітет України, – Держдеп США
    Теги: Крим окупанти прокуратура зброя діти школа прокурор Україна озброєння окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прокурор розповів, як окупанти в Криму вчать дітей поводитися зі зброєю