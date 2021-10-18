Прокурор розповів, як окупанти в Криму вчать дітей поводитися зі зброєю
Українська прокуратура звернула увагу на пропагандистське виховання дітей в окупованому РФ Криму
Окупаційна влада Криму активно проводить пропаганду серед дітей і вчить їх поводитися зі зброєю вже в молодших класах. Про це повідомив на брифінгу в Києві керівник прокуратури АР Крим та Севастополя Ігор Поночовний, пише видання «Гордон».
Він підкреслив, що на окупованому півострові відбувається мілітаризація дітей.
«Виховання дітей у Криму з молодших класів здійснюється з військовим ухилом. Діти з початкової і середньої школи, окрім пропагандистського виховання у стилі «віддати життя за батьківщину», навчаються поводитися зі зброєю – і не тільки стрілецькою, а і з вибуховими пристроями і різного роду важкою зброєю», – сказав прокурор.
Він повідомив, що у зв'язку із цим кейсом українська прокуратура Криму оголосила про підозру двом особам – керівникам об'єднання «Юнармія», яке є суспільним підрозділом міністерства оборони Росії і відповідає за мілітаризоване виховання дітей в окупованому РФ Криму.
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