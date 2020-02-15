Кличко попросив Цукерберга зробити селфі



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Фото вже набрало понад 7 тисяч лайків Фото: Facebook/Vitaliy Klychko

Селфі було зроблено в німецькому Мюнхені, де проходить конференція з безпеки

Віталій Кличко своєю фотографією з Марком Цукербергом викликав справжній ажіотаж у мережі. Мер столиці заявив, що він сам попросив засновника Facebook зробити спільний кадр.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографію, на якій він зображений із засновником Facebook Марком Цукербергом. Столичний градоначальник поділився знімком в соціальній мережі.

«Той випадок, коли про селфі попросили не мене, а я сам», – підписав фото Кличко.

Кадр був зроблений в німецькому Мюнхені, де проходить конференція з безпеки.

Користувачі жваво відреагували на селфі двох знаменитостей. Одні попросили Кличка запропонувати Цукербергу відкрити представництво компанії в Україні. Інші побажали, щоб Цукерберг переглянув політику блокування акаунтів.

На даний момент публікація отримала 7,6 тисячі лайків і більше 190 коментарів.

Нагадаємо, комунальники Кличка показали, як знесли понад пів сотні МАФів.

Як повідомлялося, Цукерберг вирішив радикально змінити Facebook і розлютити людей.