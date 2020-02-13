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    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)

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    Триває&nbsp;будівництво заїзду на мостовий перехід з вулиці Верхній Вал - Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)
    Триває будівництво заїзду на мостовий перехід з вулиці Верхній Вал
    Фото: пресслужба мера Києва

    Роботи виконували за допомогою супердомкратів з Нідерландів

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, зокрема, заїзд з вулиці Верхній Вал.

    Відео Кличко розмістив на своїй сторінці у Facebook.

    «Роботи на Подільсько-Воскресенському мосту тривають за будь-якої погоди. Зокрема, продовжують будівництво заїзду на мостовий перехід з вулиці Верхній Вал. Сьогодні фахівці встановили в проєктне положення металоконструкцію прогонової будови вагою у 500 тонн! Роботи виконували за допомогою супердомкратів з Нідерландів, що працювали і на будівництві Шулявського шляхопроводу», - написав мер.

    Він також зазначив, що встановлена металоконструкція стане основою повороту з Верхнього Валу на міст. Залізобетонні опори мостового переходу через Дніпро в цьому місці вже збудовані. І тепер тривають підготовчі роботи до бетонування прогонової будови. Перекладають також інженерні мережі, облаштовують технологічні майданчики та проїзди. Працюють фахівці і над частковим демонтажем старого мосту на Рибальський острів.

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    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: встановлено 500-тонну конструкцію (фото, відео)

    «Ми робимо все, щоб до кінця цього року відкрити автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом!» - наголосив Кличко.

    Віталій Кличко Київ будівництво міст
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