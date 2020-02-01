Цукерберг вирішив радикально змінити Facebook і розлютити людей



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Facebook закликають видаляти так багато записів, що через це йому стає ніяково - Цукерберг

В першу чергу, мова йде про зайву цензуру – Цукерберг

Глава Facebook Марк Цукерберг заявив, що вирішив радикально змінити політику соціальної мережі, хоча це і може розлютити багатьох людей. На зустрічі в американському Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, він пообіцяв переглянути принципи щодо розміщення користувачами контенту і зайнятися шифруванням даних, повідомляє CNN.

За словами Цукерберга, раніше Facebook намагався сподобатися всім і діяв так, щоб нікого не образити, але через це страждали принципи компанії. У найближче десятиліття керівництво соцмережі хоче, щоб її розуміли.

«Це новий підхід, і я думаю, він обурить багатьох. Але, якщо чесно, старий підхід теж багатьох обурював, тому давайте спробуємо щось нове», – пояснив він. В першу чергу, вказав Цукерберг, мова йде про зайву цензуру, адже Facebook закликають видаляти так багато записів, що через це йому стає ніяково.

Глава соцмережі підкреслив, що дійсно шкідливого контенту, такого як заклики до тероризму і насильства або пов’язаному з експлуатацією дітей, як і раніше не буде місця на Facebook. Однак, додав він, повинна бути якась межа, де починається свобода вираження для авторів контенту.

Після виходу квартального звіту в середу, 29 січня, акції Facebook впали майже на 7 відсотків, через що стан Цукерберга скоротилося на 5,6 мільярда доларів, до 77 мільярдів. Компанія повідомила про різке збільшення витрат і припустила, що в 2020 році тенденція продовжиться.

Уповільнення зростання в Facebook пояснюють новими правилами і іншими перешкодами, які пов’язані з таргетированной рекламою. Компанію звинувачують в недостатньому шифруванні даних і слабкою боротьбі з політичною рекламою. На цьому тлі Facebook почав втрачати користувачів.

Нагадаємо, Facebook оновив логотип.

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