У Німеччині 14 лютого починається Мюнхенська конференція з питань безпеки



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Цього року конференція пройде c 14 по 16 лютого, традиційне місце проведення заходу — готель «Байерішер хоф»

Конференція буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питань клімату та охорони здоров’я

Сьогодні в Німеччині починається Мюнхенська міжнародна конференція з питань безпеки.

Вона буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питань клімату та охорони здоров’я.

На конференцію збираються близько 35 керівників держав і урядів.

Як повідомляв «Главком», Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Керівник конференції Вольфганг Ішингер заявив, що в 2020 році в Мюнхені очікуються делегації на найвищому рівні.

До Мюнхена завітають канцлер Австрії Себастьян Курц, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте, глава МЗС РФ Сергій Лавров.

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 14 - 16 лютого на запрошення організаторів також візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Канцлер Ангела Меркель не братиме участі в конференції, уряд Німеччини представлятимуть глава МЗС Хайко Маас, глава Міноборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, глава МВС Хорст Зеехофер.

Цього року конференція пройде c 14 по 16 лютого, традиційне місце проведення заходу — готель «Байерішер хоф».

Мюнхенська конференція була заснована в 1963 році як форум країн-членів НАТО, це міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу.