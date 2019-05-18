Климент: Росія сьогодні остаточно ліквідує парафії Української церкви в Криму



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Архієпископ Сімферопольський та Кримський Православної церкви України Климент Фото: Главком

Архієпископ Православної церкви України Климент прокоментував скандал із Філаретом та анонсував ліквідацію парафій ПЦУ в окупованому Криму

Архієпископ Сімферопольський та Кримський Православної церкви України Климент висловив сум від того, що «українська національна спільнота під впливом виборчого ажіотажу втрачає пильність і критичність мислення в оцінці загроз і викликів, які стоять на порозі нашого українського дому».

Звернення опублікував у Facebook експерт-релігієзнавець Ярослав Коцюба.

За словами Климента, вища державна влада України «переоцінила глибину своєї участі у процесі надання Томосу і перейшла допустимі межі, значною мірою втрутившись у внутрішнє церковне життя»

«Також достеменно знаємо, що президентом України надавалися гарантії і обіцянки, про які розповів у своїх заявах Святійший патріарх Філарет, фактично визнавалась згода держави на поступове утвердження ПЦУ як патріархату зі збереженням участі патріарха Філарета в реальному управлінні Церквою», - зазначив архієпископ.

За його словами, саме під ці гарантії значна кількість ієрархів, а не виключно патріарх Філарет, пішли на об’єднання і формування ПЦУ, погоджуючись на нинішній митрополичий статус.

«Ми прагнули і прагнемо розбудовувати справжню незалежну Церкву. Ми ніколи не погоджувалися і не погодимось на статус церковного об’єднання України, обмеженого в правах. Саме процес подальшої розбудови і зміцнення ПЦУ став підґрунтям переходу до її складу парафій Московського патріархату в Україні», - пояснив Климент.

Він додав, що прихожани і священнослужителі Православної церкви України в Криму отримали запевнення від президента України про повну підтримку і захист з боку держави, але після Собору і створення ПЦУ їх «фактично кинули на поталу Росії».

«Можу впевнено сказати, що Росія мститься нам за участь у формування ПЦУ, і 18 травня вона остаточно ліквідує парафії Української церкви в Криму», - заявив Климент.

«Розуміючи всі аспекти ситуації, що динамічно розвивається, як єдиний правлячий архієрей, який все ще здійснює архіпастирське служіння на втрачених українських землях, від імені громад православних віруючих Криму закликаю:

Негайно провести спільну зустріч Його Святості патріарха Філарета і Його Блаженства митрополита Епіфанія для подолання всіх розбіжностей у поглядах на розвиток нашої Церкви на основі братської любові та інтересів України, використовуючи напрацювання, що мали місце до Об’єднавчого Собору 15 грудня 2018 року; Президента України, народних депутатів, членів уряду, чиновників різних рівнів припинити втручання у внутрішнє церковне життя і роздмухування мови ворожнечі в засобах масової інформації і соціальних мережах; Відкласти ухвалення офіційних церковних рішень до гармонізації ситуації і подолання конфліктної ситуації, яку інспірують ззовні», - йдеться у заяві Климента.

Священнослужитель звернувся до владик з проханням захистити українське православ’я, не «розпинати» один одного і патріарха Філарета.

«І наостанок маю заявити, що у випадку ліквідації Української православної Церкви в Криму і продовження процесу її прихованого знищення в Україні буду вимушений разом із духовенством Кримської єпархії просити притулку в інших країнах світу, оскільки саме злочинна бездіяльність органів державної влади України протягом останніх п’яти років по відношенню до кримських проблем, зокрема церковних, нехтування даними гарантіями по захисту прав українських громадян в Криму і підтримки з боку держави призводять до таких непоправних наслідків», - резюмував архієпископ Сімферопольський і Кримський.

Нагадаємо, почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив про конфлікт між ним та предстоятелем Помісної церкви Епіфанієм. За словами Філарета, Епіфаній порушує домовленості і сам керує церквою, хоча попередня умова була така: він представлятиме церкву за кордоном, а внутрішньою розбудовою церкви займається патріарх. Почесний патріарх додав, що нині не спілкується з Епіфанієм. Ба більше, за даними Філарета, Епіфаній «не керує церквою».

Філарет також наголосив, що мріє про відновлення Київського патріархату, і вважає, що за ним майбутнє. «Якщо ліквідувати Київський патріархат, то в Україні залишиться лише Московський», - підсумував патріарх.