Якщо ліквідувати Київський патріархат, то в Україні залишиться лише Московський, – Філарет



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Почесний патріарх Філарет Фото: Михайло Глуховський, Главком

Патріарх Філарет упевнений, що майбутнє – за Київським патріархатом в Україні

Якщо ліквідувати Київський патріархат, то в Україні залишиться лише Московський. Про це заявив почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на прес-конференції щодо останніх подій навколо Української православної церкви, передає кореспондент «Главкома».

«Ми самі ліквідуємо поминання Київського патріарха по Україні. І сторонній спостерігач скаже: Ви ж самі не хочете мати Київського патріарха, ви погоджуєтесь на Московського, а від свого Київського відмовляєтесь. Більше того, Греко-католицька церква зараз багато працює над тим, щоб Українська греко-католицька церква була визнана Римським Папою патріархатом», - зазначив Філарет.

«То виходить так, що в Україні, в незалежній державі є московський патріархат, звучить ім’я московського патріарха на всіх богослужіннях по всій Україні, поминають греко-католицького патріарха Святослава, а київського патріарха нема. Розумно це? 30 років боролись за створення Київського патріархату, а тепер хочемо відмовитись?!», - наголосив патріарх.

Почесний патріарх Філарет упевнений, що майбутнє – за Київським патріархатом в Україні.

Як відомо, Філарет у своєму зверненні до вірян 14 травня закликав предстоятеля ПЦУ Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату.

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