Епіфаній не керує церквою, - Філарет



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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет Фото: Михайло Глуховський, Главком

Почесний патріарх заявив, що предстоятель УПЦ Епіфаній сам йому сказав, що «не все від нього залежить»

Предстоятель Епіфаній не керує церквою. Про це заявив почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет на прес-конференції щодо останніх подій навколо Української православної церкви, передає кореспондент «Главкома».

«Я мав розмову з Епіфанієм і він сам мені особисто сказав, що «не все від мене залежить». Тобто не він керує церквою», - заявив Філарет, коментуючи питання про те, чому Епіфаній порушує домовленості і керує церквою, хоча ніби домовлялися що він представлятиме церкву за кордоном.

Філарет сказав, що більше Епіфаній йому нічого не сказав, чому саме він обмежений у діях. Не назвав ніяких імен.

Почесний патріарх Філарет. Фото: Михайло Глуховський, Главком

Патріарх Філарет також додав, що нині не спілкується з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

Патріарх Філарет. Фото: Михайло Глуховський, Главком

Як відомо, Філарет у своєму зверненні до вірян 14 травня закликав предстоятеля ПЦУ Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату.

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