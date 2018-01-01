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    Клімкін подякував В’ятровичу за проведення декомунізації в Україні

    На думку Клімкіна, «справжня спадщина комунізму в головах»
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував директору Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу за проведення декомунізації в Україні. Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter. «В’ятрович каже, що декомунізація майже завершена. Я щиро вдячний йому та команді Інституту національної пам’яті за
    • Сьогодні, 00:13
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    Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович
    Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович

    На думку Клімкіна, «справжня спадщина комунізму в головах»

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував директору Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу за проведення декомунізації в Україні.

    Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter.

    «В’ятрович каже, що декомунізація майже завершена. Я щиро вдячний йому та команді Інституту національної пам’яті за їхню роботу. Але справжня спадщина комунізму в головах, а не навколо. І тут робота тільки починається. Не слідкуйте за нею, а приєднуйтеся», - заявив Клімкін.

    Нагадаємо, напередодні В’ятрович заявив, що декомунізація в контексті позбавлення символів тоталітарного режиму фактично завершена. За його даними, в Україні, зокрема, демонтували майже всі пам’ятники Леніна.

    До слова, станцію Київського метрополітену «Петрівка» перейменовано на «Почайна» — відповідно до назви річки «Почайна», що є однією з найдавніших у Києві.

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