Клімкін подякував В’ятровичу за проведення декомунізації в Україні

На думку Клімкіна, «справжня спадщина комунізму в головах»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував директору Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу за проведення декомунізації в Україні. Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter. «В’ятрович каже, що декомунізація майже завершена. Я щиро вдячний йому та команді Інституту національної пам’яті за



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Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович

На думку Клімкіна, «справжня спадщина комунізму в головах»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував директору Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу за проведення декомунізації в Україні.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter.

«В’ятрович каже, що декомунізація майже завершена. Я щиро вдячний йому та команді Інституту національної пам’яті за їхню роботу. Але справжня спадщина комунізму в головах, а не навколо. І тут робота тільки починається. Не слідкуйте за нею, а приєднуйтеся», - заявив Клімкін.

В’ятрович каже, що декомунізація майже завершена. Я щиро вдячний йому та команді Інституту національної пам’яті за їхню роботу. Але справжня спадщина комунізму в головах, а не навколо. І тут робота тільки починається. Не слідкуйте за нею, а приєднуйтеся — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 лютого 2018 р.

Нагадаємо, напередодні В’ятрович заявив, що декомунізація в контексті позбавлення символів тоталітарного режиму фактично завершена. За його даними, в Україні, зокрема, демонтували майже всі пам’ятники Леніна.

До слова, станцію Київського метрополітену «Петрівка» перейменовано на «Почайна» — відповідно до назви річки «Почайна», що є однією з найдавніших у Києві.