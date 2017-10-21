В’ятрович: в Україні декомунізація фактично завершена

В Україні демонтували майже всі пам’ятники Леніна

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявляє, що в Україні декомунізація фактично завершена. Про це він сказав в програмі «Радіо Свобода». «Декомунізація в контексті позбавлення символів тоталітарного режиму фактично завершена. У нас відбулося перейменування населених пунктів



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В Україні демонтували майже всі пам’ятники Леніна

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявляє, що в Україні декомунізація фактично завершена. Про це він сказав в програмі «Радіо Свобода».

«Декомунізація в контексті позбавлення символів тоталітарного режиму фактично завершена. У нас відбулося перейменування населених пунктів – близько тисячі. Це майже всі. Кажу, що майже, тому що після перейменування виявилися 9 чи 10 неочевидних комуністичних назв, тим не менше вони підпадають під дію закону про декомунізацію», – сказав він.

За його даними, в Україні демонтували майже всі пам’ятники Леніна.

«Пам’ятників близько 2,5 тисячі. Не тільки Іллічу, а й іншим комуністичним вождям. Але ми не можемо сказати, що це точно всі, тому що значна частина цих пам’ятників просто не перебуває на жодних обліках. Це може бути пам’ятник на території якогось заводу, про який вже ніхто не пам’ятає, чи на території якогось села, про яке ніхто не пам’ятає. Відповідно ми можемо реагувати тільки по факту виявлення цих пам’ятників. З тих пам’ятників, що ми знали, комуністичних, зокрема Леніну, вже немає», – розповів В’ятрович.

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

Нагадаємо, станцію Київського метрополітену «Петрівка» перейменовано на «Почайна» — відповідно до назви річки «Почайна», що є однією з найдавніших у Києві.