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    Суспільство

    Клімкін: Україна не бере участі в жодних заходах СНД

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    Клімкін зазначив, що загалом все, що відбувається в Державній думі Росії - це &laquo;фарс, який не коментує жодна нормальна цивілізована людина&raquo; - Клімкін: Україна не бере участі в жодних заходах СНД
    Клімкін зазначив, що загалом все, що відбувається в Державній думі Росії - це «фарс, який не коментує жодна нормальна цивілізована людина»

    Клімкін назвав запрошення взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД невдалим жартом

    Україна завершує перегляд угод, укладених в рамках СНД, але не бере участі в жодних їхніх заходах, оскільки офіційно вийшла зі Співдружності.

    Про це заявив журналістам у п'ятницю, 5 квітня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє «Укрінформ».

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    «Ми офіційно вийшли з СНД і в жодній діяльності в рамках СНД не беремо участі. Єдине, що ми робимо - завершуємо перегляд усіх угод таким чином, щоб «вбити» всі угоди, які нам не потрібні, і залишити ті угоди, які важливі для українців», - сказав Клімкін.

    Він уточнив, що йдеться про пенсійне забезпечення та визнання дипломів.

    Коментуючи запрошення взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД, Клімкін зазначив, що вважає його невдалим жартом.

    «Але в Росії багато невдалих жартів, хай вчаться жартувати вдало», - порадив міністр.

    Клімкін також відмовився коментувати нараховані Україні російськими депутатами «збитки» за Крим. За його словами, те, що відбувається в Державній думі Росії, - це «фарс, який не коментує жодна нормальна цивілізована людина».

    Як повідомлялося, Росія запросила Україну на засідання Ради міністрів закордонних справ держав СНД, заплановане на 5 квітня в Москві.

    Раніше спікер Держдуми В'ячеслав Володін виступив із заявою, в якій запропонував стягнути з Києва компенсацію за 25 років, протягом яких Крим був у складі України.

    У Держдумі Російської Федерації на першому засіданні робочої групи депутати попередньо оцінили завданий окупованому Криму «збиток від політики влади України» в 1,5 трлн рублів (0,62 трлн гривень)

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