Клімкін: Україна не бере участі в жодних заходах СНД



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Клімкін зазначив, що загалом все, що відбувається в Державній думі Росії - це «фарс, який не коментує жодна нормальна цивілізована людина»

Клімкін назвав запрошення взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД невдалим жартом

Україна завершує перегляд угод, укладених в рамках СНД, але не бере участі в жодних їхніх заходах, оскільки офіційно вийшла зі Співдружності.

Про це заявив журналістам у п'ятницю, 5 квітня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє «Укрінформ».

«Ми офіційно вийшли з СНД і в жодній діяльності в рамках СНД не беремо участі. Єдине, що ми робимо - завершуємо перегляд усіх угод таким чином, щоб «вбити» всі угоди, які нам не потрібні, і залишити ті угоди, які важливі для українців», - сказав Клімкін.

Він уточнив, що йдеться про пенсійне забезпечення та визнання дипломів.

Коментуючи запрошення взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ держав СНД, Клімкін зазначив, що вважає його невдалим жартом.

«Але в Росії багато невдалих жартів, хай вчаться жартувати вдало», - порадив міністр.

Клімкін також відмовився коментувати нараховані Україні російськими депутатами «збитки» за Крим. За його словами, те, що відбувається в Державній думі Росії, - це «фарс, який не коментує жодна нормальна цивілізована людина».

Як повідомлялося, Росія запросила Україну на засідання Ради міністрів закордонних справ держав СНД, заплановане на 5 квітня в Москві.

Раніше спікер Держдуми В'ячеслав Володін виступив із заявою, в якій запропонував стягнути з Києва компенсацію за 25 років, протягом яких Крим був у складі України.

У Держдумі Російської Федерації на першому засіданні робочої групи депутати попередньо оцінили завданий окупованому Криму «збиток від політики влади України» в 1,5 трлн рублів (0,62 трлн гривень)