Клімкін прокоментував вирок політв'язню Грибу



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Павла Гриба засудили у РФ до шести років позбавлення волі

«Закликаю цивілізований світ тиснути на РФ для якнайшвидшого звільнення важкохворого Павла Гриба», - написав міністр

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав весь цивілізований світ тиснути на Російську Федерацію для якнайшвидшого звільнення українського політв’язня Павла Гриба, засудженого сьогодні в Росії до 6 років колонії. Про це він написав у Twitter.

«Милосердя, людяність, гідність - ці поняття невідомі країні-окупанту, країні-агресору. Російське псевдосудочинство засудило важкохворого Павла Гриба до 6 років колонії. Закликаю цивілізований світ тиснути на РФ для його якнайшвидшого звільнення», - написав міністр.

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі.

Після цього Павло оголосив про голодування.

Як відомо, 21 березня під час судового засідання Гриб виступив зі своїм останнім словом.

18 лютого Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері Гриба та українським дипломатам відвідати його.

Батько Павла Ігор Гриб повідомив, що загальний стан здоров’я його сина у російському СІЗО погіршився. «Дуже гостро стоїть необхідність термінової операції та лікування, а також подальшої реабілітації, інакше Павло просто помре за ґратами», - сказав батько хлопця.

13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.

Нагадаємо, 19-річний Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.