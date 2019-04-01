  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Клімкін привітав українців з втратою чинності Договору про дружбу з РФ

    • Розсилка
    Верховна Рада 6 грудня 2018 року ухвалила закон про припинення Договору про дружбу з Росією - Клімкін привітав українців з втратою чинності Договору про дружбу з РФ
    Верховна Рада 6 грудня 2018 року ухвалила закон про припинення Договору про дружбу з Росією

    Договір про дружбу, співробітництво і партнерство з РФ нарешті втратив чинність. Без дурнів та без приколів і вибори тут ні до чого, - міністр

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав українців з втратою чинності Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з РФ. Про це він написав у Twitter.

    Читайте також

    «Сьогодні 1 квітня. А це значить, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство з РФ нарешті втратив чинність. З чим всіх і вітаю! Без дурнів та без приколів і вибори тут ні до чого», - написав міністр.

    Нагадаємо, 1 квітня 2019 року припинив дію Договір про дружбу України з Росією.

    Верховна Рада 6 грудня 2018 року ухвалила закон про припинення Договору про дружбу з Росією. Закон набув чинності 12 грудня 2018 року.

    Договір, підписаний у 1997 році, передбачав, що сторони поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів, а також ставляться одна до одної на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання суперечок, незастосування сили.

    Документ був укладений на десять років. У 2008 році його дію було автоматично продовжено.

    Для припинення дії договору, Україна мала офіційно поінформувати Росію не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду, а саме до жовтня 2018 року. Це було зроблено у вересні 2018 року.

    Читайте також
    Росія Павло Клімкін Верховна Рада міністр вибори закон Україна Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ