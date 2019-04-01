Клімкін привітав українців з втратою чинності Договору про дружбу з РФ



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Верховна Рада 6 грудня 2018 року ухвалила закон про припинення Договору про дружбу з Росією

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство з РФ нарешті втратив чинність. Без дурнів та без приколів і вибори тут ні до чого, - міністр

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав українців з втратою чинності Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з РФ. Про це він написав у Twitter.

«Сьогодні 1 квітня. А це значить, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство з РФ нарешті втратив чинність. З чим всіх і вітаю! Без дурнів та без приколів і вибори тут ні до чого», - написав міністр.

Нагадаємо, 1 квітня 2019 року припинив дію Договір про дружбу України з Росією.

Верховна Рада 6 грудня 2018 року ухвалила закон про припинення Договору про дружбу з Росією. Закон набув чинності 12 грудня 2018 року.

Договір, підписаний у 1997 році, передбачав, що сторони поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів, а також ставляться одна до одної на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання суперечок, незастосування сили.

Документ був укладений на десять років. У 2008 році його дію було автоматично продовжено.

Для припинення дії договору, Україна мала офіційно поінформувати Росію не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду, а саме до жовтня 2018 року. Це було зроблено у вересні 2018 року.