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Філатов та винагорода за викриття рекордного хабара. Стали відомі підводні камені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Філатов та винагорода за викриття рекордного хабара. Стали відомі підводні камені
фото з відкритих джерел

Рішення мера може реалізуватися лише за декількох обов’язкових умов

Мер Дніпра, який нещодавно розпорядився віддати на користь Збройних сил України свою грошову винагороду за викриття рекордного хабара, зможе зробити це лише в майбутньому і тільки за декількох важливих умов. Як це працює і які підводні камені, роз’яснили у Центрі протидії комунікації.

Нагадаємо, що вчора Борис Філатов заявив: у жовтні 2022 йому запропонували рекордний за всю історію України хабар у розмірі 22 млн євро. НАБУ визнано мера викривачем злочину. За чинним законодавством України, для викривача передбачена винагорода розміром до 10% від суми хабара. Чиновник розпорядився віддати ці кошти на потреби української армії.

Однак у Центрі протидії дезінформації уточнюють, що в цій справі є декілька важливих моментів.

«Ніхто не приносив фізично мішок із 2,2 млн євро. Це розмір пропозиції хабара. Тобто фізично грошей не було. За версією обвинувачення, виплата мала здійснюватися протягом 5 років (до 2027 року) після траншів від ЄБРР (Європейського банку реконструкції та розвитку – ред.). Але реалізувати задум, в першу чергу завдяки повідомленню від Філатова, Микитасю (Микитасю Максииму Вікторовичу, обвинувачуваному у справі – ред.) не вдалося», – йдеться в повідомленні.

По-друге, за чинним законодавством, 10% від розміру хабаря виплачують тільки після ухвалення обвинувального вироку суду, а не просто за фактом визнання когось викривачем. Зараз справа тільки потрапила до суду, на розгляд таких випадків зазвичай іде рік і більше. Тому перерахують гроші, вочевидь, нескоро.

По-третє, зазначається, що «максимальний розмір виплати викривачу встановлений на рівні 3000 мінімальних заробітніх плат». У ситуації Філатова це може бути 20,1 млн грн, тобто винагорода буде значно менше, ніж 10% від 22 млн євро (приблизно 85,8 млн грн.). Крім того, кошти виплачуються викривачу за рахунок держбюджету органами казначейства.

«До речі, щоб претендувати на винагороду, розмір неправомірної вигоди має перевищувати 5000 прожиткових мінімумів. Станом на зараз, це 13,42 млн грн.», – додають у Центрі протидії корупції.

Підсумовується, що така виплата буде лише в майбутньому і тільки за умови обвинувального вироку. До тогож,  ще треба буде знайти гроші в бюджеті.

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Теги: чиновник гроші хабар Борис Філатов

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