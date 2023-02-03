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Скандали в Міноборони: Арахамія звернувся до правоохоронців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандали в Міноборони: Арахамія звернувся до правоохоронців
фото з відкритих джерел

Голова фракції «слуг» закликав СБУ України уважно відстежувати корупційні прояви всередині Міністерства

Багато скандалів довкола Міністерства оборони Україні, які розгорілися останнім часом, можуть бути проявами ворожих задумів. Тож правоохоронцям слід виваженіше підходити до перевірок. Про це заявив голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія.

«За останні тижні в мережі розгорілося багато скандалів довкола Міністерства оборони України. Частина з них абсолютно виправдані і за ними уже є судові рішення. А деякі, зважаючи на час, факти і обставини, цілком можуть бути інспіровані нашим ворогом.

Враховуючи важливість цього органу під час війни, маємо максимально тверезо та розважливо дивитися на ситуацію і в гонитві за справедливістю не погіршити наші міжнародні позиції напередодні ймовірного контрнаступу РФ», – зазначив Арахамія.

Голова фракції «слуг» закликав СБУ України уважно відстежувати корупційні прояви всередині Міністерства оборони.

«Як член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки знаю багато професійних, патріотичних та відданих Україні людей, які працюють у Міністерстві оборони. Багато з них мають бойовий досвід з 2014 року. У багатьох із них прямо в кабінетах стоять ліжка, бо вони живуть і працюють в Міністерстві майже цілодобово.

Дуже не хотілося б, щоб усіх цих світлих людей облили брудом через те, що якісь покидьки вирішили наживатися на війні. Тому закликаю Службу безпеки України уважно відстежувати корупційні прояви всередині Міністерства і негайно ізолювати їх законними способами, не порушуючи при цьому нормальну роботу інституції під час війни», – сказав Арахамія.

Нагадаємо, міністр Оборони Олексій Резніков прокоментував чутки про свою можливу відставку.

Також скандальний чиновник із Міноборони Олександр Лієв розповів про свій «російський паспорт». «Це повний треш. У мене нема і не було ніколи ніякого іншого громадянства, крім українського. Я не подавався на громадянства іншої країни. Коли окупували Крим, там, дійсно, роздавали людям російське громадянство без згоди, але на той час я уже давно працював на «Суспільному»,  – сказав Лієв.

Нагадаємо, журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Також Печерський районний суд Києва на два місяці відправив від варту звільненого заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Він зможе вийти у разі внесення застави у 402,6 млн грн

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Теги: Давид Арахамія громадянство Олексій Резніков чиновник продукти паспорт Міноборони міністр історія

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