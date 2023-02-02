Друг президента розповів, як йому пропонували $10 млн (відео)

Кошовому пропонували хабар за місце у партії Зеленського

Український шоумен та актор студії «Квартал-95» Євген Кошовий зізнався, що через нього намагалися пролізти до Верховної Ради та пропонували хабар у мільйони доларів. Таким одкровенням він поділився в інтерв'ю на YouTube-каналі «Бомбардир».

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Зірка гумору Євген Кошовий – один із небагатьох близьких друзів Зеленського, які відмовилися йти в політику. Однак через нього намагалися купити собі місце в політиці. Гумористу пропонували $10 млн за те, щоб він завів людину до списків партії «Слуга народу». Утім, Кошовий одразу відмовився.

«Коли Володимир пішов у президенти, я відразу сказав, що в політику не піду, хто б що не пропонував. Під час парламентських виборів я міг би стати мільйонером. Мені пропонували 10 млн за те, щоб завести людину до списку. Я сказав: «Ні, не цікаво». Він мені: «Зачекай, 10, як це не цікаво?» Я: «Ну ти розумієш, як я потім буду йому в очі дивитися?», – розповів він.

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За словами актора, він хотів зберегти репутацію та повагу близького собі оточення. Також він зазначив, що не знав, як би поводився, якби погодився допомогти.

Водночас Євген Кошовий додав, що українці регулярно звертаються до нього з дивними проханнями щодо Зеленського. Наприклад, чоловік у супермаркеті прохав про особисту зустріч із главою держави.

«Це було в супермаркеті: я з кошиком, і він з кошиком. «Можете, будь ласка, безпосередньо звести?» Я говорю: «А з якого питання?"»«Ну, це тільки йому» Ну я кажу, я його спитаю, якщо він відповість... Такі прохання є», – засміявся колишній колега президента України.

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Нагадаємо, Кошовий розповів, що написав Зеленському після промови у Конгресі та яку отримав відповідь.