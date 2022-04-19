Якою буде друга хвиля російського наступу?

Баланс сил змінюється не на користь Росії

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Вторая волна российского наступления на Украину началась. Сделать такой вывод можно не столько из заявлений чиновников, сколько из характера процессов на фронте и выбора агрессором целей для ракетных ударов.

Напомню, что перед началом бегства с Полесского, Черниговского и сумского направлений русские активно атаковали возможные места хранения ГСМ.

Сейчас, кроме потенциальных складов топлива концентрируются на железнодорожной инфраструктуре. Это, с одной стороны, затрудняет эвакуацию мирных жителей, с другой переброску техники, боеприпасов в район интенсивных боёв. Взгляд на карту железных дорог позволяет оценить географию возможных ударов в ближайшие дни. А так же сроки активизации оккупанта на том или ином направлении.

При этом, Россия вынуждена корректировать свои планы (как по географии активности,так и по датам). Дальнейшее промедление меняет баланс сил не в пользу оккупанта

Соответственно, есть смысл бегло пройтись по событиям минувшей недели и определить возможные цели сторон на данном этапе войны.

Первое. Время играет против РФ. Произошёл политический перелом и многие государства перешли к поставкам в Украину тяжёлого вооружения. За 7 дней только по официально объявленным (как партнёрами так и украинской стороной) данным имеем вооружения на небольшую европейскую армию. При этом Украина закрыла потребности и по многим позициям боеприпасов.

Второе. Баланс меняется не в пользу РФ. А наступать было сложно – дожди на регионах с чернозёмом существенно ограничивают возможности двигаться вне дорог. Но ждать дальше нельзя: есть потери, есть усиление украинской стороны, есть внешнеполитический аспект.

Третье. Трансформация планов. После того, как крейсер «Москва» пошёл ко дну, корабли ЧФ РФ остались с системами ПВО ближнего и среднего радиуса действия: именно флагман обеспечивал «зонтик» в виде корабельной С-300. На этом фоне возвращаться к идее десанта сегодня выглядит авантюрой. На Николаевском направлении так же ситуация безрадостна. От Кривого Рога оккупанта оттесняют. Остаётся Донбасс и Мариуполь.

Четвертое. Мариуполь – защитники сконцентрировались в районе Азовстали и порта. Цели РФ – разить группировку защитников на две части и уничтожать по отдельности. Сложность – отсутствие поставок БК, медикаментов, еды. Но взять город русские пока не могут. Для Путина завершить захват – задача №1. Военного решения у Украины пока (на ближайшую неделю) нет. НО дипломатический фронт интересен. Заявление о возможном обмене Медведчука ставит на растяжку Путина. В обоих случаях он теряет: или сразу или чуть погодя.

Пятое. География ракетных ударов предыдущих суток. Смотрим карту железных дорог и понимаем, какие города и ЖД узлы могут стать следующими целями- три нитки снабжения Донбасса. Удары по железной дороге означают активизацию в ближайшие 2-3 дня: ЖД узлы уничтожить сложно. А устранение последствий ударов – максимум 1-2 дня. Эти дни и являются целью Путина. Цель оккупанта -оставить одну нитку, которая обстреливается артиллерией (или доступна для штурмовой авиации).

Шестое. Замыслы сторон. Возможные решения лежат на поверхности – достаточно взглянуть на карту. РФ ожидает создать два «котла» (в идеале), окружив силы ООС в районе Северодонецка и в районе Светлодарской дуги. Украина на начальном этапе, скорее всего будет продолжать использовать тактику маневренной обороны (там где нет мощных укрепрайонов). Но потом контрударом может повторить кошмар Полесской группировки оккупантов месячной давности. Поэтому ближайшие 2-3 недели будут очень жаркими.

Седьмое. Результаты противостояния на Донбассе будут определять то, с какими базовыми позициями выйдут стороны на майские раунды консультаций о прекращении огня.

Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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