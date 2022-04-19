Міністерство освіти Росії проводитиме псевдоісторичну пропаганду неповнолітніх, починаючи з молодшої школи

Російські школярі будуть вивчати пропагандистську історію з першого класу. Про це пише кремлівське видання ТАСС.

Міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявив на всеросійському шкільному історичному форумі про намір зберегти «історичну пам’ять». Для цього, зокрема, буде збільшений обсяг викладання історії у всіх російських школах.

Тож, зазначив міністр, історичною пропагандою російських школярів будуть зомбувати, починаючи з молодшої школи. «Мною прийнято рішення, що історична освіта розпочнеться у школах із першого класу», – запевнив Кравцов. Зараз уроки історії у російських школах починаються з п'ятого класу.

У деяких школах Сибіру процес історично-мілітаристського зомбування уже розпочався. Так, у Тюмені місцева влада анонсувала появу «Парт героїв», на які буде нанесена інформація про учасників загарбницьких та окупаційних війн, що вела і веде Російська Федерація. Так, на перших двох партах увічнять учасника чеченської війни та льотчика, який брав участь у окупації Афганістану.

У місцевому департаменті освіти заявили, що такі парти будуть вважатися справжньою нагородою, встановлюватимуться у класах із найвищою успішністю. А право сидіти за «Партами героїв» отримають лише найкращі учні.

Нагадаємо, що, навіть без посилення псевдоісторичної пропаганди, у Пензі школярі «здали» вчительку, яка розповіла їм правду про війну в Україні.

Зі студентами, яких зомбувати уже складніше, влада навчальних закладів чинить інакше. Так, студентів Воронезького державного лісотехнічного університету зігнали на захід, присвячений 61-річниці польоту Юрія Гагаріна в космос, який насправді виявився мітингом на підтримку «ДНР».