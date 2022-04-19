Подоляк назвав єдиний спосіб швидко закінчити війну

Він вважає, що затяжна війна в Україні може спричинити продовольчу кризу по всьому світу

Радник голови Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк повідомив, що єдиним способом швидко закінчити війну є озброєння України та введення ембарго на нафту та газ із РФ. Про це він написав у Twitter.

«Затяжна війна в Україні може спричинити продовольчу кризу по всьому світу, кажуть провідні аналітики. Єдиний спосіб швидко закінчити війну – озброїти Україну та знекровити РФ через нафтове та газове ембарго. Хто обирає заплющувати очі на війну, боячись зростання цін, отримає і те, і інше», – написав він.

Зазначимо, раніше радник очільника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ракетні удари ворог здійснюватиме до останнього дня війни. За його словами, частину ракетного арсеналу росіяни залишать для «страшної війни із НАТО», але щонайменше місяць окупанти битимуть ракетами по містах України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари окупантів призводять лише до одного: ракетної самодемілітаризації Росії. Він наголосив, що коли проти країни-агресорки запровадять ще жорсткіші санкції, то РФ не зможе відновити ракетний потенціал.