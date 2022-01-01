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    Колишній генпрокурор та його дружина показали, як вони «беруть щастя» (фото)

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    Домашнім улюбленцям Луценко присвячує багато дописів у Facebook - Колишній генпрокурор та його дружина показали, як вони «беруть щастя» (фото)
    Домашнім улюбленцям Луценко присвячує багато дописів у Facebook
    фото: Юрій Луценко/Facebook

    Родина Луценків поділилася у мережі святковими знімками з домашніми улюбленцями

    Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко поділився у Facebook святковими знімками. «Хочеш щастя – бери його!», – підписав світлини Луценко.

    На фото він біля ялинки тримає свого домашнього улюбленця – кота породи мей-кун Кузю. На тварину одягли червоні окуляри із Санта-Клаусами.

    На іншому знімку у цих окулярах уже позує дружина Луценка – Ірина. Поруч із нею собака родини – зененхунд Берні.

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    Колишній генпрокурор та його дружина показали, як вони «беруть щастя» (фото)
    Колишній генпрокурор та його дружина показали, як вони «беруть щастя» (фото)
    фото: Юрій Луценко/Facebook

    Як відомо, Домашнім улюбленцям Луценко присвячує багато дописів у Facebook. Він постійно викладає світлини і відео з улюбленцями.

    Раніше Луценко разом із дружиною Іриною він сфотографувався на Хрещатику з ролерами у геловінських костюмах.

    Крім того, ексгенпрокурор Юрій Луценко привітав із днем народження колишнього лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша та вручив йому «меч вікінгів».

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    Теги: Юрій Луценко Генпрокурор Facebook дружина
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    Колишній генпрокурор та його дружина показали, як вони «беруть щастя» (фото)