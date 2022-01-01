Колишній генпрокурор та його дружина показали, як вони «беруть щастя» (фото)

Домашнім улюбленцям Луценко присвячує багато дописів у Facebook

Родина Луценків поділилася у мережі святковими знімками з домашніми улюбленцями

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко поділився у Facebook святковими знімками. «Хочеш щастя – бери його!», – підписав світлини Луценко.

На фото він біля ялинки тримає свого домашнього улюбленця – кота породи мей-кун Кузю. На тварину одягли червоні окуляри із Санта-Клаусами.

На іншому знімку у цих окулярах уже позує дружина Луценка – Ірина. Поруч із нею собака родини – зененхунд Берні.

Як відомо, Домашнім улюбленцям Луценко присвячує багато дописів у Facebook. Він постійно викладає світлини і відео з улюбленцями.

Раніше Луценко разом із дружиною Іриною він сфотографувався на Хрещатику з ролерами у геловінських костюмах.

Крім того, ексгенпрокурор Юрій Луценко привітав із днем народження колишнього лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша та вручив йому «меч вікінгів».