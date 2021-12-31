Як політики старий рік проводжають. Яскраві фото та відео

Колишній та чинні народні обранці публікують фото та привітання з прийдешнім Новим роком

Вже за кілька годин Україна зустріне Новий рік. Тим часом політики звітують у соцмережах, як вони проводжають 2021-й та публікують яскраві фото та відео.

Так, екскандидат у президенти та колишній нардеп Анатолій Гриценко розповів, що у перервах між нарізанням салатів він вийшов на зимову риболовлю.

«У паузі між нарізкою салатів вийшов на лід, під закат старого року) Гарного Вам святкового настрою!», – написав Гриценко у Facebook та оприлюднив фото улову.

Чинна народна депутатка від ВО «Батьківщина» Альона Шкрум показала свою родину у святковому вбранні та порадила «зупинитися сьогодні, видихнути, сказати дякую собі, обняти близьких, посміхнутися та сяяти».

«Теплих вам свят», – резюмувала народна обраниця.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко перед Новим роком сходила до церкви. У відеопривітанні вона зазначила: «як би нам не видавалося тяжко, сумно, сіро – вірте! Вірте у краще, вірте у дива, вірте у своїх друзів і рідних, вірте у себе, вірте у Любов! І тоді абсолютно точно – все буде добре!»

Голова партії «Голос» Кіра Рудик сподівається, що цей Новий рік українці святкують разом з родинами та коханими людьми.

«У Новому, 2022-му році, я бажаю вам здоров‘я. Бажаю заробляти більше, здійснювати мрії для себе і тих, кого ви любите. Реалізовувати найрізноманітніші проєкти. Зі свого боку я обіцяю робити все для того, щоб ваші мрії реалізовувалися тут, в Україні. З Новим роком! З Новим щастям», – заявила очільниця «Голосу».

А у ексдепутатки від «Самопомочі» Тетяни Острікової «підготовка до свята йде повним ходом».

«А Ви вже готові?», – запитує у підписників політикиня.

Екснардеп Ігор Мосійчук записав відеопривітання до українців , у якому побажав здоров’я, вдачі та достатку.

«… і додивитись цей двохвилинний ролик до кінця, сміх і передноворічний настрій гарантую», – зазначив колишній депутат.

Ще сьогодні посольство США привітало українців із Новим роком, згадавши гасло «Слава Україні!».

До слова, воїни на Донбасі зворушливо привітали зі святами (відео).

Також повідомлялося, що Андрій Богдан в оточенні напівоголених дівчат вже зустрів Новий рік (фото).

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