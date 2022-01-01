Дружина Медведчука привітала ворогів із новим роком та нагадала їм про пекло (відео)

Марченко виголосила привітання на фоні ялинки у святковій сукні

Дружина одіозного політика Віктора Медведчука і кума лідера країни-агресорки Володимира Путіна Оксана Марченко записала новорічне привітання.

У святковій сукні на фоні ялинки вона виголосила побажання батькам, дітям та внукам, братам та сестрам, друзям та «всім добрим людям».

«Ворогам я хочу побажати щирого покаяння у своїх гріхах та скоєному злі. Пекло і без вас переповнене», – сказала Марченко.

Раніше телеведуча Оксана Марченко заявила, що вже відзняла другий сезон фільму «Паломниця», який дуже неоднозначно прийняли українські глядачі. Сама Марченко наголосила, що на «прощу» її благословив керівник Московського Патріархату, митрополит Онуфрій.

Також преса повідомляла, що Оксану Марченку звинуватили у співпраці з Росією та внесли до бази «Миротворця». Віктору Медведчуку висунуто звинувачення у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Раніше Марченко здивувала анонсом нового сезону «Паломниці» (відео).

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