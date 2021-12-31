Порошенко похвалився, як його приймали у різних містах України у 2021-му (відео)

Петро Порошенко вирішив продемонструвати, як до нього ставляться українці

П'ятий президент України зазначив, які риси характеру співвітчизників здаються йому найбільш поширеними

П’ятий президент України Петро Порошенко напередодні Нового року опублікував на Facebook відеоролик, в якому він зустрічається із людьми в різних регіонах України, які відвідав упродовж року, що минає.

У підписі до відеоролика колишній голова держави зазначив, що відвідував регіони України разом із командою після того, як всі учасники пдорожей отримали щеплення проти коронавірусу.

Судячи з ролику, п’ятий президент під час своїх мандрівок Україною охоче та багато спілкувався з українцями, а також нерідко фотографувався з ними.

Порошенко відзначив, що спілкування із людьми надихає його на нові звершення. Також політик похвалив риси характеру українців, зазначивши, що люди, з якими він спілкувався, «чудові, відкриті, добрі».

Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну на початку січня. П'ятий президент зазначив, що не збирається узгоджувати свій графік із Зеленським.

Тим часом українські та іноземні дипломати засудили політичні переслідування проти Порошенка.

Раніше «Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку. Водночас наразі відомо, що Печерський суд не отримував клопотання про арешт Порошенка.

До слова, проти прокурора, який підписав арешт Порошенку, відкрито дисциплінарне провадження. Заступник генпрокурор Олексій Симоненко був гостем на дні народженні скандального заступника Єрмака Олега Татарова, підозрюваного в корупції.

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