Луценко погуляв Хрещатиком із монстрами (фото)

Ексгенпрокурор із дружиною зробили веселі знімки

Кумедні світлини з монстрами виклав на своїй сторінці у Facebook ексгенпрокурор Юрій Луценко. Разом із дружиною Іриною він сфотографувався на Хрещатику з ролерами у геловінських костюмах.

«Нам не звикати жити в оточенні монстрів!», – підписав світлини ексгенпрокурор.

Водночас у коментарях користувачі зауважують, що «монстри нині при владі». «Ці симпатичніші за тих, що з Банкової», – жартують користувачі.

Раніше Ексгенпрокурор Юрій Луценко показав, як вигулює своїх домашніх улюбленців на фоні ідилічної осінньої природи. Домашнім тваринам – а це кіт породи мей-кун Кузя та зененхунд Берні – Луценко присвячує багато дописів у Facebook. Він постійно викладає світлини і відео з улюбленцями.

Також ексгенпрокурор Юрій Луценко привітав із днем народження колишнього лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша та вручив йому «меч вікінгів».