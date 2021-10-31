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    Події в Україні

    Луценко погуляв Хрещатиком із монстрами (фото)

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    Луценко долучився до святкувань Геловіну - Луценко погуляв Хрещатиком із монстрами (фото)
    Луценко долучився до святкувань Геловіну
    Фото: Юрій Луценко/Facebook

    Ексгенпрокурор із дружиною зробили веселі знімки

    Кумедні світлини з монстрами виклав на своїй сторінці у Facebook ексгенпрокурор Юрій Луценко. Разом із дружиною Іриною він сфотографувався на Хрещатику з ролерами у геловінських костюмах.

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    Луценко погуляв Хрещатиком із монстрами (фото)
    Луценко погуляв Хрещатиком із монстрами (фото)
    Луценко погуляв Хрещатиком із монстрами (фото)
    Луценко погуляв Хрещатиком із монстрами (фото)
    Фото: Юрій Луценко/Facebook

    «Нам не звикати жити в оточенні монстрів!», – підписав світлини ексгенпрокурор.

    Водночас у коментарях користувачі зауважують, що «монстри нині при владі». «Ці симпатичніші за тих, що з Банкової», – жартують користувачі.

    Раніше Ексгенпрокурор Юрій Луценко показав, як вигулює своїх домашніх улюбленців на фоні ідилічної осінньої природи. Домашнім тваринам – а це кіт породи мей-кун Кузя та зененхунд Берні – Луценко присвячує багато дописів у Facebook. Він постійно викладає світлини і відео з улюбленцями.

    Також ексгенпрокурор Юрій Луценко привітав із днем народження колишнього лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша та вручив йому «меч вікінгів».

    Теги: Юрій Луценко Київ Facebook Геловін
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    Луценко погуляв Хрещатиком із монстрами (фото)