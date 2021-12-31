  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Перша леді опублікувала романтичне новорічне фото з чоловіком

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олена Зеленська напередодні 2022 року опублікував зворушливе фото з чоловіком - Перша леді опублікувала романтичне новорічне фото з чоловіком
    Олена Зеленська напередодні 2022 року опублікував зворушливе фото з чоловіком
    фото: О.Зеленська / Facebook

    Зеленська також привітала українців з прийдешніми святами

    Перша леді Олена Зеленська опублікувала романтичне новорічне фото з чоловіком Володимиром Зеленським. Фото Зеленська опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

    На фото перша леді обіймає свого чоловіка.

    Зеленська також привітала українців з прийдешніми святами.

    «У новому, 2022-му, щиро бажаємо: близьких – поряд, здоров’я – кожному, можливостей – без меж, впевненості – щодня, любові – в кожне серце, добра – всім! Нехай це буде чудовий рік!», - написала Зеленська.

    До слова, столичні рятувальники оригінально привітали киян зі святами (відео).

    Нагадаємо, на період відзначення новорічних і різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій переходить на посилений режим роботи.

    Так, з 9:00 31 грудня 2021 року до 9:00 4 січня 2022 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи.

    Читайте також:
    Теги: свята Володимир Зеленський Facebook Олена Зеленська перша леді
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перша леді опублікувала романтичне новорічне фото з чоловіком