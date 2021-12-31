Перша леді опублікувала романтичне новорічне фото з чоловіком

Олена Зеленська напередодні 2022 року опублікував зворушливе фото з чоловіком

Олена Зеленська напередодні 2022 року опублікував зворушливе фото з чоловіком

Зеленська також привітала українців з прийдешніми святами

Перша леді Олена Зеленська опублікувала романтичне новорічне фото з чоловіком Володимиром Зеленським. Фото Зеленська опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

На фото перша леді обіймає свого чоловіка.

Зеленська також привітала українців з прийдешніми святами.

«У новому, 2022-му, щиро бажаємо: близьких – поряд, здоров’я – кожному, можливостей – без меж, впевненості – щодня, любові – в кожне серце, добра – всім! Нехай це буде чудовий рік!», - написала Зеленська.

До слова, столичні рятувальники оригінально привітали киян зі святами (відео).

Нагадаємо, на період відзначення новорічних і різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій переходить на посилений режим роботи.

Так, з 9:00 31 грудня 2021 року до 9:00 4 січня 2022 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи.