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    «Кольоровий» Гагарін заговорив до Дня космонавтики (відео)

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    День космонавтики, який відзначають 12 квітня, присвячений першому в історії польоту людини в космос - «Кольоровий» Гагарін заговорив до Дня космонавтики (відео)
    День космонавтики, який відзначають 12 квітня, присвячений першому в історії польоту людини в космос
    Фото скріншот

    У мережі з’явилося відео першого космонавта планети, яке зробили кольоровим і оновили звукову доріжку

    Сьогодні, до Дня космонавтики, в мережі з’явилося відео привітання зі святом першого космонавта планети Юрія Гагаріна, яке було записане у 1962 році. Відео розфарбували та «оживили» за допомогою нейромережі, і опублікували на Youtube-каналі сайту RT.

    «На честь 60-річчя першого польоту людини в космос підготували унікальне відео — промова Юрія Гагаріна з нагоди першої річниці його подвигу», – йдеться в повідомленні.

    Архівні кадри були відреставровані та розфарбовані за допомогою нейромережі. Також фахівці відновили звукову доріжку. «Дорогі друзі! Сьогодні, у день першої річниці першого в історії людства польоту людини в космос, мені хочеться від щирого серця щиро вітати вас», – говорить Юрій Гагарін на записи.

    Крім того, перший космонавт подякував усім причетним до створення космічного корабля «Восток-12 і ракети, що вивела його на орбіту.

    Нагадаємо, 12 квітня відзначають День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації й космонавтики.

    Свято присвячене першому в історії польоту людини в космос. 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін першим у світі здійснив орбітальний обліт Землі.

    Професійне свято працівників ракетно-космічної галузі України відзначають з 1997 року.

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    Теги: політ космонавти космос СРСР
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