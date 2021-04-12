«Кольоровий» Гагарін заговорив до Дня космонавтики (відео)

День космонавтики, який відзначають 12 квітня, присвячений першому в історії польоту людини в космос

У мережі з’явилося відео першого космонавта планети, яке зробили кольоровим і оновили звукову доріжку

Сьогодні, до Дня космонавтики, в мережі з’явилося відео привітання зі святом першого космонавта планети Юрія Гагаріна, яке було записане у 1962 році. Відео розфарбували та «оживили» за допомогою нейромережі, і опублікували на Youtube-каналі сайту RT.

«На честь 60-річчя першого польоту людини в космос підготували унікальне відео — промова Юрія Гагаріна з нагоди першої річниці його подвигу», – йдеться в повідомленні.

Архівні кадри були відреставровані та розфарбовані за допомогою нейромережі. Також фахівці відновили звукову доріжку. «Дорогі друзі! Сьогодні, у день першої річниці першого в історії людства польоту людини в космос, мені хочеться від щирого серця щиро вітати вас», – говорить Юрій Гагарін на записи.

Крім того, перший космонавт подякував усім причетним до створення космічного корабля «Восток-12 і ракети, що вивела його на орбіту.

Нагадаємо, 12 квітня відзначають День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації й космонавтики.

Свято присвячене першому в історії польоту людини в космос. 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін першим у світі здійснив орбітальний обліт Землі.

Професійне свято працівників ракетно-космічної галузі України відзначають з 1997 року.