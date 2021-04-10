Український безпілотник Bayraktar зробив розвідувальний виліт до зони ООС

Bayraktar TB 2 в ході випробувань в Україні з повним комплектом озброєння

Під час спостереження за позиціями ворога було виявлено зенітні системи, артилерію, танки

Український безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 вперше здійснив виліт в зону проведення Операції обʼєднаних сил. Про це повідомив народний депутат Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

За словами депутата, політ було зроблено з метою спостереження і за цей час було виявлено:

Самохідний зенітний комплекс «Панцир-С»

Зенітно-ракетний комплекс С-125

Зенітно-ракетний комплекс «Тор»

Танки

Гаубиці

««Таваріщі», ми вам радимо дану техніку відвезти назад у Москву на парад, бо знову доведеться дозакупатись і не вистачить грошей на проведення газу в російські села. Під час турецької операції «Весняний щит», Байрактари зарекомендували себе з найкращого боку, особливо проти російської військової техніки», – пише автор повідомлення.

Нагадаємо, що останнім часом мережа переповнена відео, на яких Росія стягує до кордонів України ешелони з військовою технікою, а Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі.

Крім того, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

У суботу, 10 квітня, стало відомо про перегрупування російських військ у Придністров'ї.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

Як йдеться в заяві міністра оборони України Андрія тарана, стратегічною ціллю Російської Федерації щодо України залишається її повернення під свій контроль та зрив євроатлантичного шляху розвитку.