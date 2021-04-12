Перший в світі політ людини в космос відбувся всупереч діям радянської влади

Ми ніколи не дізнаємося скільки невідомих корольових було поховано в могилах ГУЛАГу

Мовою оригіналу

27 июня 1938 года, начальник отдела ракетных летательных систем московского Ракетного научно-исследовательского института 31-летний украинец Сергей Павлович Королев был арестован по печально знаменитой 58-й статье, как участник контрреволюционной троцкистской организации, якобы действующей внутри РНИИ, а также за срыв сдачи новых образцов вооружения (ранее по «делу РНИИ» подверглись аресту Клейменов, Лангемак, Глушко).

Королёв на допросах был подвергнут пыткам — ему сломали обе челюсти, ударив Сергея Павловича графином по скуле. Королёв писал: «Следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам».

25 сентября 1938 года Королёв был включён в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР. Председательствовал на заседании Военной коллегии Верховного суда армвоенюрист Василий Ульрих, «через руки» которого прошли десятки тысяч репрессированных.

Отказ на суде от выбитых под пытками «признаний», разумеется, ни на что не повлиял, но подсудимому повезло. В списке Королёв шёл по первой категории — их почти всех приговаривали к расстрелу. Было бы это на год раньше, то на этом для Королёва и кончилось бы всё. Но ему повезло, 27 сентября 1938 года Сергей Королёв был приговорен к 10 годам заключения и отправлен на Колыму.

Осенью 1940 года он был переведен в новое место заключения – московскую спецтюрьму НКВД, где под руководством А.Н. Туполева, также заключенного, принимал активное участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2 и одновременно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика. Попадание в «шарашку Туполева фактически спасло жизнь Королева.

В 1942 году Королева перевели в другое КБ тюремного типа при Казанском авиазаводе, где велись работы над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации. Королев со свойственным ему энтузиазмом отдается этой работе. Он был освобожден в 1944 году и реабилитирован в апреле 1957 года. Но арест и пребывание в ГУЛАГе навсегда заразили Королева пессимистическим отношением к окружающей действительности. По воспоминаниям близко знавших его людей, любимой поговоркой Сергея Павловича была фраза «Шлепнут без некролога».

В конечном счете Королев и погиб преждевременно благодаря сталинским палачам. Он очень сильно болел и страдал от болей. Последней попыткой спасти великого Королева стала операция, которую проводил тогда лично министр здравоохранения СССР. Во время операции анестезиолог столкнулся с непредвиденным обстоятельством – для того чтобы дать наркоз, надо было ввести трубку, а оперируемый никак не мог широко открыть рот. Выяснилось, что сломанные на допросе челюсти пациента неправильно срослись. Операция 1966 года оказалась неудачной и во время нее Сергей Павлович умер. В итоге преждевременная смерть Королева в 1966 г. стала тяжелейшим ударом для целой отрасли, а его программа запуска космонавтов на Луну была постепенно свернута. Ей банально некому было заниматься. В дальнейшем вся советская программа освоения Луны производилась лишь с помощью беспилотных космических аппаратов.

Но на самом деле Королев как конструктор состоялся во многом не благодаря, а вопреки советской власти. Советская власть его чуть не сгноила в лагерях. То, что Королев выжил – просто случайность. Сложись обстоятельства чуть иначе, и не было бы никакого полета Гагарина. Попади Королев в иной список или не встреть доброго врача в лагере, и вместо полета Гагарина мы бы имели безымянную могилу колымского ЗК.

Поэтому, вспоминая благодаря кому был реализован первый в мире полет человека в космос, полет Юрия Гагарина по околоземной орбите, необходимо осознавать, что это произошло вопреки всем репрессиям и террору, которые проводила против своих граждан советская власть. Мы никогда не узнаем сколько таких безвестных королевых похоронено в общих могилах ГУЛАГа. Мы никогда не узнаем сколько открытий не было сделано уничтоженными советской властью учеными. Мы никогда не прочитаем книг, которые не успели написать расстрелянные советами писатели. Но мы должны об этом помнить. Потому, что если об этом забыть, то история может повториться. И тогда не будет даже шанса чтобы появился у нас свой новый Маск, Брин или Цукерберг, с которыми у нас и сейчас не густо.

И поздравляю всех с Днем космонавтики! Именно Королев сделал все, чтобы этот день появился. Так, давайте вспомним его добрым словом и отдадим ему сегодня заслуженные слова почтения!

Джерело: блог Борислава Берези

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.