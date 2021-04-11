У NASA знову перенесли перший політ вертольота на Марсі
Причиною перенесення польоту став інцидент під час випробувань дрона
Перший випробувальний політ безпілотного вертольота Ingenuity на Марсі знову перенесли. Тепер він відбудеться не раніше середи, 14 квітня.
Про це повідомили в пресслужбі NASA.
Як очікувалося, Ingenuity здійснить перший політ на Червону планету 8 квітня. Пізніше стало відомо, що це відбудеться не раніше 11 квітня.
«На основі даних з вертольота Ingenuity Mars, отриманих пізно ввечері в п'ятницю, NASA вирішило перенести перший випробувальний політ ... на термін не раніше 14 квітня», – уточнили в агентстві, при цьому підкресливши, що літальний апарат справний.
Причиною перенесення польоту став інцидент під час випробувань дрона. Коли його намагалися перевести з передпольотного в польотний режим, спрацював системний захист. Тепер завдання інженерів зібрати дані і зрозуміти, що трапилося. Апарат всю телеметрію на Землю передає.
Вертоліт планується підняти на висоту близько трьох метрів. При вдалому результаті наступні польоти будуть проходити на висоті п'яти метрів. Це буде «першим приводним і контрольованим польотом» земного апарату на поверхні іншої планети.
Спочатку перший марсіанський вертоліт вагою всього 1,8 кг знаходився всередині марсохода Perseverance. Ingenuity відокремився від ровера і був спущений на поверхню в кратері Езеро.
Ракета-носій Atlas V з марсоходом Perseverance і вертольотом Ingenuity була запущена в кінці липня 2020 року з космодрому на мисі Канаверал. У лютому американський ровер зробив посадку на Червоній планеті і передав перші знімки на Землю.
Марсохід, який висадився в кратері Езеро, має вивчити можливості зльоту і посадки в умовах марсіанської атмосфери.
Робота Ingenuity розрахована на 31 день.
До слова, NASA пропонує всім охочим зробити фотографію на тлі Марса. Світлини можна зробити у спеціальній віртуальній фотокабіні.
Раніше марсохід Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу. Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.
Зазначимо, що ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак стародавньої мікробного життя.
Марсохід буде характеризувати геологію планети й клімат на планеті. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).
Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса та почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.