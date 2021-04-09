Землю накрила потужна магнітна буря: хто в зоні ризику та як вберегтися

Пік магнітної бурі очікується 10 квітня

До кінця квітня очікуються дві магнітні бурі, що викликані спалахами на Сонці.

Перша розпочалася 8 квітня, а її пік прогнозують на 10-те. Наступна прийде 16 квітня і відступить уже за день. Про це повідомляє 34.ua.

Вплинути на формування таких явищ ми не можемо, запевняють фахівці. Тому лікарі додають: варто зміцнювати організм, аби зменшити шкоду від космічних потоків. Бо ж зараз у категорії ризику не лише люди із серцево-судинними захворюваннями, а й ті, хто переніс коронавірус.

«Є багато так званих постковідних станів, коли пацієнти перенесли захворювання в минулому, і стають більш сприйнятливі до змін магнітного поля Землі. Треба щоб цього дня людина не переїдала, та, за можливості, обмежила фізичні навантаження або перенесла їх на інший день», — пояснює завідувач відділення кардіології ОКЛ ім. Мечникова Дмитро Чвора.

А ще треба не нервувати, відмовитися від кави та занадто солоних продуктів, кажуть дієтологи.

Дієтологиня Яніна Дубовик радить харчуватися цими днями обережно та приділяти увагу достатньому рівню води в організмі.

Кому потрібно берегти здоров'я в небезпечні дні

Лікарі кажуть, що першочергово магнітна буря негативно впливає на людей з метеозалежністю, літніх, тих, у кого є проблеми з серцем, судинами і іншими хронічними хворобами.

Можуть відчути вплив бурі гіпертоніки, гіпотоніки, сердечники. Їм медики радять тримати поруч ліки.

У ці дні може виникати головний біль, мігрень, порушуватися ритми серця, скакати тиск, шуміти у вухах.

При цьому навіть у людей, що вважають себе здоровими, можуть бути проблеми – втома, безсоння, головний біль.

Як убезпечити себе в дні магнітної бурі

Фахівці рекомендують розвантажити ці дні на роботі – не потрібно планувати якісь особливо важкі завдання. Це стосується, як розумової, так і фізичної праці.

Спати варто повноцінно – не менше 7-8 годин на день.

Повністю відмовтеся від алкоголю, а каву замініть зеленим або трав'яним чаєм.

Не перевантажуйте організм смаженою і жирною їжею.

Побільше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте перевтоми.

Якщо ви в групі ризику, контролюйте тиск і стежте за своїм станом.

Ще на дві хвилі магнітних бур очікує планета у травні. Тому готуватися до космічних коливань, а саме займатися спортом і відмовитися від шкідливих звичок, варто вже зараз, запевняють експерти.

Раніше повідомлялося, що магнітна буря 10 квітня досягне рівня G1 (тобто п'яти балів).