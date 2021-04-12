12 квітня відзначають Міжнародний день авіації та космонавтики

Професійне свято працівників ракетно-космічної галузі України відзначають 12 квітня з 1997 року

12 квітня відзначають День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації й космонавтики.

Свято присвячене першому в історії польоту людини в космос. 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін першим у світі здійснив орбітальний обліт Землі.

Професійне свято працівників ракетно-космічної галузі України відзначають з 1997 року.

Працівників ракетно-космічної галузі України привітав спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

«Роками українські інженери та спеціалісти входять у світову спільноту професіоналів, які запускають ракети, проводять наукові дослідження та впроваджують космічні технології у життя людей», – цитує Разумкова пресслужба парламенту.

«Саме вашими руками за роки незалежної України було створено не один космічний апарат та носій, що були успішно використані при запуску із космодромів по всьому світу. «Січ-1», «Вега», «Антарес» та багато інших проєктів є гордістю української промисловості та науки», – йдеться у привітанні.

Разумков побажав працівникам ракетно-космічної галузі професійних успіхів, наснаги та здоров’я.

Відзначимо, День працівників ракетно-космічної галузі України з'явився в 1997 році. У президентському указі Леоніда Кучми йшлося про те, що це свято вводиться «враховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України в наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки і впровадження високих космічних технологій в народне господарство...».