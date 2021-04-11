Обʼєднані Арабські Емірати готують до польоту свою першу астронавтку

Кандидатку до космічної програми обирали з понад чотирьох тисяч учасників

Серед двох нових учасників програми Космічного центру Об'єднаних Арабських Еміратів імені Мохаммеда бін Рашида є і жінка на імʼя Нура Аль Матрооші. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив віце-президент і прем'єр-міністр ОАЕ, шейх Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум.

За словами шейха Мохаммеда, Аль Матрооші відібрали разом зі ще одним учасником програми, Мохаммедом Аль Муллою серед більш ніж чотирьох тисяч кандидатів.

«Ми оголошуємо про першу арабську жінку-астронавта серед двох нових астронавтів, які будуть навчатися в НАСА для майбутніх місій з дослідження космосу. Вітаю Нура Аль Матрооші і Мохаммед Аль Мулла», – написав шейх.

Астронавтка народилася у 1993 році, отримала ступінь бакалавра машинобудування в університеті Об'єднаних Арабських Еміратів. Вона працює інженером у Національній нафтобудівній компанії.

«Її пристрасть до космосу почалася ще в юному віці, їй подобалося ходити спостерігати за зірками. Вона живе під девізом «Роби те, що робить тебе щасливою», – йдеться у відео, опублікованому на сторінці шейха.

Сама дівчина повідомила, що хоче старанно працювати над історичними моментами та досягненнями, які назавжди залишаться в пам'яті народу, а також подякувала владі країни й команді астронавтів ОАЕ.

Раніше повідомлялося про те, що дослідницький зонд Об'єднаних Арабських Еміратів Al Amal, запущений до Марсу 19 липня минулого року, у лютому успішно вийшов на орбіту Червоної планети.