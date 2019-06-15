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    Суспільство

    Конституційний суд назвав дату, коли продовжить розгляд указу про розпуск Ради

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    Конституційний суд України розпочав розгляд справи про конституційність указу Зеленського про розпуск Ради у вівторок, 11 червня 2019 - Конституційний суд назвав дату, коли продовжить розгляд указу про розпуск Ради
    Конституційний суд України розпочав розгляд справи про конституційність указу Зеленського про розпуск Ради у вівторок, 11 червня 2019

    Указ Зеленського про розпуск парламенту продовжать розглядати 18 червня 2019

    Конституційний суд України (КСУ) продовжить розгляд справи про конституційність указу президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту 18 червня 2019. Про це йдеться в плані роботи суду на наступний тиждень, повідомляє РБК-Україна.

    Так, у вівторок, 18 червня пройде три засідання Великої палати Конституційного суду.

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    Другим питанням суд планує в закритій пленарній частині продовжити розгляд справи про відповідність Конституції указу президента Зеленського «Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення позачергових виборів».

    Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Андрій Парубій передав в Конституційний суд всі заяви народних депутатів про вихід з коаліції. За словами Парубія, до виходу фракції Народний фронт у коаліції було більше 226 депутатів.

    Раніше повідомлялося, що Конституційний суд України перейшов до закритої частини розгляду указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради.

    Додамо, Конституційний суд України розпочав розгляд справи про конституційність указу Зеленського про розпуск Ради у вівторок, 11 червня 2019.

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