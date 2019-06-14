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    Політика

    Парубій передав в Конституційний суд список членів коаліції

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    Парубій передав в Конституційний суд список членів коаліції

    Спікер Ради нарешті подав список депутатів, які входять в коаліцію. На запити депутатів раніше він цього не робив

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій передав в Конституційний Суд список депутатів, який підтверджує наявність коаліції на момент виходу з неї фракції «Народний Фронт». Про це він заявив в ефірі телеканалу «ЕспресоTV».

    Парубій повідомив, що передав до суду кілька важливих документів.

    «Я передав до суду кілька важливих документів. Один з них - документ чисельності двох фракцій. Передав і інший документ. Усі заяви, які надходили в апарат Верховної Ради про вихід народних депутатів з коаліції», - йдеться в повідомленні.

    Спікер підкреслив, що в КСУ передані документи тільки про вихід тих депутатів, які написали відповідні заяви.

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    «Як коаліція на початку свого утворення налічувала 302 народних депутата, я передав усі заяви депутатів, які писали їх про вихід. Якщо відняти ці заяви від цифри 302, теж виходить більше, ніж 226», - додав Парубій.

    За його словами, до коаліції входило кілька позафракційних нардепів.

    «На момент виходу з коаліції «Народного фронту» коаліція існувала, і крім двох фракцій в неї входила низка позафракційних депутатів. У мене немає можливості рахувати членів коаліції, як нема такої функції і в президента. В КСУ достатньо документальних даних, щоб можна було чітко зробити висновок», - зазначив він.

    Нагадаємо, в кінці 2014 року була створена коаліція «Європейська Україна» у складі 302 депутатів. Напочатку 2016 року з неї вийшли «Самопоміч», «Батьківщина» та Радикальна партія Ляшка. Як зазначав представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський, з 29 березня 2016 року в коаліції нараховувалось 216 депутатів.

    17 травня 2019 «Народний фронт» заявив про вихід з коаліції, що автоматично спричинило заяву спікера Андрія Парубія про офіційне припинення діяльності коаліції «Європейська Україна».

    21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

    24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

    Зараз фракція БПП складається зі 129 депутатів, а «Народний фронт» - з 80.

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