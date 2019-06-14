Парубій передав в Конституційний суд список членів коаліції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спікер Ради нарешті подав список депутатів, які входять в коаліцію. На запити депутатів раніше він цього не робив

Голова Верховної Ради Андрій Парубій передав в Конституційний Суд список депутатів, який підтверджує наявність коаліції на момент виходу з неї фракції «Народний Фронт». Про це він заявив в ефірі телеканалу «ЕспресоTV».

Парубій повідомив, що передав до суду кілька важливих документів.

«Я передав до суду кілька важливих документів. Один з них - документ чисельності двох фракцій. Передав і інший документ. Усі заяви, які надходили в апарат Верховної Ради про вихід народних депутатів з коаліції», - йдеться в повідомленні.

Спікер підкреслив, що в КСУ передані документи тільки про вихід тих депутатів, які написали відповідні заяви.

«Як коаліція на початку свого утворення налічувала 302 народних депутата, я передав усі заяви депутатів, які писали їх про вихід. Якщо відняти ці заяви від цифри 302, теж виходить більше, ніж 226», - додав Парубій.

За його словами, до коаліції входило кілька позафракційних нардепів.

«На момент виходу з коаліції «Народного фронту» коаліція існувала, і крім двох фракцій в неї входила низка позафракційних депутатів. У мене немає можливості рахувати членів коаліції, як нема такої функції і в президента. В КСУ достатньо документальних даних, щоб можна було чітко зробити висновок», - зазначив він.

Нагадаємо, в кінці 2014 року була створена коаліція «Європейська Україна» у складі 302 депутатів. Напочатку 2016 року з неї вийшли «Самопоміч», «Батьківщина» та Радикальна партія Ляшка. Як зазначав представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський, з 29 березня 2016 року в коаліції нараховувалось 216 депутатів.

17 травня 2019 «Народний фронт» заявив про вихід з коаліції, що автоматично спричинило заяву спікера Андрія Парубія про офіційне припинення діяльності коаліції «Європейська Україна».

21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

Зараз фракція БПП складається зі 129 депутатів, а «Народний фронт» - з 80.