Безкоштовне житло українським біженцям в Європі: як отримати

Подати заявку на безкоштовне тимчасове житло у Європі можна на платформі UFU

Благодійний проект United4Ukraine разом з онлайн-сервісом з розміщення Airbnb відновили програму з надання безплатного тимчасового житла українським біженцям в Європі. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці United4Ukraine.

Подати заявку на безкоштовне тимчасове житло у Європі можна на платформі UFU у розділі «Знайти тимчасове житло».

Проте, аби отримати житло заявники мають відповідати кільком критеріям:

житло надається виключно сім‘ям з дітьми;

житло надається від 7 до 30 днів;

проживання надається лише особам, які раніше не користувалися послугами United for Ukraine.

Варто зауважити, що така програма з отримання безкоштовного житла для біженців у Європі стартує вже вдруге. Як зазначають організатори акції, раніше в рамках проекту United for Ukraine вони вже допомогли знайти житло понад 11 тисячам українців, що рятувалися від війни. Це сотні сімей, що знайшли тимчасовий прихисток та змогли зосередитись на вирішенні інших важливих питань, пов'язаних з переїздом в нову країну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 85% українців, які були змушені залишити своє житло та оселитися в інших містах України, планують повернутися додому.

Також освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що українські діти за кордоном зараз мають дуже мало можливостей вивчати українську мову, українську літературу, історію України, а Міністерство освіти та науки України не приділяє цій проблемі належної уваги.