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Крокодил та позолота. Соратник Тимошенко обрушився на критиків стилю бізнесмена Владислава Соколова

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Крокодил та позолота. Соратник Тимошенко обрушився на критиків стилю бізнесмена Владислава Соколова
В будинку журналісти помітили величезний портрет бізнесмена та живого крокодила
фото: Сергій Стерненко

Сергій Власенко виступив на захист права бізнесмена на власні смаки, розкритикував правоохоронців за витік фотографій з обшуків та поставив незручні запитання критикам розкішного інтер'єру

Народний депутат Сергій Власенко публічно прокоментував скандальні фото та відео інтер'єру бізнесмена Владислава Соколова. Політик другий день поспіль виступає проти поширення фотографій слідчих дій та висміювання особистих смаків фігурантів справ. Водночас парламентар наголошує, що його позиція не означає виправдання корупції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дописи Власенка у Facebook.

Ще 10 листопада депутат опублікував коротке повідомлення, у якому висловив незгоду з оприлюдненням матеріалів, отриманих під час слідчих дій. При цьому він одразу дистанціювався від обговорення самого інтер'єру.

скриншот із Facebook

«Не зважаючи на крокодилів та все інше, вважаю, що публікація фото/відео із слідчих дій є неприпустимим», – написав Власенко.

Наступного дня парламентар повернувся до цієї теми з розгорнутою заявою, у якій навів п'ять аргументів проти суспільної реакції на фотографії. Депутат зазначив, що особисто не поділяє естетичних уподобань власника крокодила і навіть вважає себе його антиподом. Проте це, на його переконання, не дає підстав для публічного висміювання людини.

Насамперед Власенко обурився тим, що фотографії зі слідчих дій потрапляють до сторонніх осіб, а згодом поширюються в засобах масової інформації. Він назвав таку практику системною проблемою українських правоохоронних органів, окремо згадавши НАБУ та САП.

«Якого б**а вчергове, якісь люди отримують інформацію (фото) із слідчих дій? І потім зливають цю інформацію в ЗМІ. Це все стало вже реальною хворобою всіх правоохоронних органів. За моїм відчуттям найбільше цим зловживає НАБУ та САП», – заявив депутат.

Водночас парламентар не навів конкретних доказів того, що саме представники антикорупційних органів передали відповідні фотографії стороннім особам. Свої твердження про масштаби таких витоків він охарактеризував як особисте враження.

Наступним предметом критики Власенка стала реакція громадськості на інтер'єр бізнесмена. Політик поставив під сумнів право сторонніх людей оцінювати чужі уявлення про красу, комфорт та стиль.

«Яке ваше діло, як бачить свій побут  і що вважає стильним будь-яка людина? Невже, всі, хто кинувся хейтити , в своєму стилі такі вже бездоганні? А може треба подивитися в дзеркало та стулити пельку? Хто із вас відрізняє ар-нуво від ар-деко?» – написав народний депутат.

Окремо Власенко висловився про публічних осіб, які долучилися до обговорення фотографій. За його словами, частина критиків сама демонструє сумнівні естетичні вподобання у повсякденному житті та під час публічних заходів.

Парламентар також порушив питання відповідальності держави та представників медіасередовища за формування естетичних смаків українців. На його думку, замість популяризації культури та стилю інформаційний простір часто зосереджується на особистому житті маловідомих людей.

Власенко припустив, що приблизно половина українців уявляє собі щастя та комфорт саме так, як це відображено в інтер'єрі, що став предметом обговорення. Водночас жодних соціологічних даних на підтвердження такої оцінки депутат не навів.

Наприкінці заяви політик окремо наголосив, що його критика суспільної реакції не означає підтримки корупційних практик. Він підкреслив необхідність розмежовувати питання законності походження майна та особистих естетичних уподобань його власника.

«P.s. Для тих, хто в танку: я не виправдовую корупцію. Якщо в суді буде доведено, що це придбане за нечесні гроші, то тоді, наскільки я розумію - конфіскація. Але до смаку та приватного життя людини – це не має жодного відношення», – підсумував Власенко.

Нагадаємо, раніше журналісти встановили особу бізнесмена, якого пов'язують із розкішним пентхаусом, фотографії якого поширилися після обшуків у справі про можливе розкрадання бюджетних коштів на захисті енергетичних об'єктів Київщини. Ним виявився підприємець із Дніпра Владислав Соколов. У помешканні зафіксували позолочені інтер'єри, мармурові колони, критий басейн, тераріум із живим крокодилом та автомобіль Rolls-Royce.

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Теги: Сергій Власенко корупція в Україні НАБУ

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