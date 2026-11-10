Позолочений пентхаус і Rolls-Royce: журналісти показали як живе бізнесмен, пов’язаний із захистом підстанцій (відео)

Владислава Соколова пов’язують із компаніями, які постачали метал для будівництва захисних споруд на державних підрядах загальною вартістю 1,89 млрд грн

Журналісти встановили особу бізнесмена, зображеного на портреті в розкішному пентхаусі, фотографії якого з’явилися після обшуків у справі про можливе розкрадання бюджетних коштів на захисті енергооб’єктів Київщини. Йдеться про підприємця з Дніпра Владислава Соколова. У помешканні, яке пов’язують із фігурантами розслідування, є позолочені інтер’єри, мармурові колони, критий басейн, тераріум із живим крокодилом та автомобіль Rolls-Royce. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування Zaxid.net.

На одному з кадрів всередині житла бізнесмена видно портрет Владислава Соколова, розміщений в одній із кімнат пентхауса. Журналісти встановили, що бізнесмен пов’язаний із компаніями «Сталь Плюс» та «ТД Тризуб», які постачали металопродукцію підприємствам, залученим до будівництва захисних споруд на Київщині.

Машина бізнесмена фото: Сергій Стерненко

За даними видання, Соколов раніше працював у сфері торгівлі металопродукцією. У 2015 році він був комерційним директором торгового дому «Металург», а також балотувався до Дніпропетровської обласної ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»», проте депутатом не став.

Портрет бізнесмена фото: Сергій Стерненко

Журналісти звернули увагу на зв’язок компаній, із якими пов’язують Соколова, із державними підрядами на захист енергетичної інфраструктури. За даними судових матеріалів, у квітні та травні 2026 року Департамент регіонального розвитку Київської ОДА уклав 25 договорів на будівельні роботи загальною вартістю близько 1,89 млрд грн. Основними підрядниками були ТОВ «Консалтинг-Буд» та ТОВ «Українська будівельна компанія «Ю.Бі.Сі.»».

Інтер'єр житла фото: Сергій Стерненко

Компанія «Сталь Плюс» постачала металопродукцію цим підрядникам. Правоохоронці перевіряють можливе завищення вартості матеріалів. За попередніми розрахунками слідства, різниця між цінами придбання та подальшого продажу могла становити близько 20,8 млн грн без ПДВ. Водночас ця сума є попередньою оцінкою цінової різниці, а не остаточно встановленими збитками державі.

⚡️⚡️ У мережі показали столичний пентхауз одного з фігурантів справи про розкрадання коштів на захисті трьох енергооб'єктів на Київщині https://t.co/yrOJ0fYHUB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 10, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Розслідування стосується можливого привласнення бюджетних коштів під час будівництва захисних споруд для енергетичних об’єктів Київщини. Слідчі перевіряють фінансові операції між підрядниками та постачальниками, а також можливе документальне оформлення робіт, які фактично не виконувалися.

Водночас правоохоронці не підтвердили, що все майно, показане на фотографіях, належить саме Соколову або було придбане за бюджетні кошти. Сам факт зв’язку бізнесмена з компаніями-постачальниками також не доводить його причетності до розкрадання. Остаточні висновки мають зробити слідство та суд.