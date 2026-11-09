«Карфаген». Представник НАБУ назвав оприлюднені матеріали справи лише верхівкою айсберга

За словами детектива, операція «Карфаген» показує зовсім інший бік корупції

Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов заявив, що більшість матеріалів справи «Карфаген» поки не розголошують в інтересах слідства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Те, що ви побачили – лише верхівка айсберга. Ми показали тільки те, що могли показати, не зашкодивши інтересам слідства. Значна частина матеріалів поки що не може бути оприлюднена. І повірте, найтемніша частина цього корупційного айсберга ще залишається під водою», – йдеться у повідомленні.

За словами детектива, операція «Карфаген» показує зовсім інший бік корупції.

«Корупція – це не лише про гроші. І навіть не лише про зловживання владою. Це про безкарність. Тому що корупція породжує безкарність. Безкарність породжує вседозволеність. А вседозволеність рано чи пізно перетворюється на насильство. Коли злочинець знає, що за гроші можна купити захист правоохоронця, він перестає боятися закону. Коли правоохоронець розуміє, що його повноваження можна перетворити на джерело незаконного збагачення, він перестає служити державі. А коли ці двоє знаходять спільну мову, виникає щось значно небезпечніше за звичайну корупційну схему. Виникає мафія», – наголосив Абакумов.

Як відомо, 4 листопада НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген», учасники якої, за версією слідства, забезпечували безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До її діяльності могли бути причетні посадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

Серед фігурантів записів журналісти ідентифікували:

Андрій Осіпов (Кримінал) – один із ймовірних організаторів злочинної організації.

Єгор Буркін (Мексиканець) – якого слідство пов’язує з наркобізнесом і мережею U420.

Сергій Дука (Акім) – генерал-майор, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. За версією слідства, забезпечував прикриття з боку спецслужби.

Володимир Ценов (Прайс) – посадовець Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, якого пов’язують із прикриттям колцентрів.

Олександр Дем’янчук (Консультант) – працівник карного розшуку Київщини, якого слідство пов’язує з передаванням інформації та допомогою виконавцям.

Віталій Рибалко (Боксер) – за матеріалами слідства, виконував силові доручення Кримінала. Зокрема, брав участь у побитті людей та інших насильницьких епізодах, пов’язаних із діяльністю злочинної організації.

Загалом до складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

До слова, колишній міністр внутрішніх справ, а нині секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко прокоментував згадки про себе на плівках у справі «Карфаген».