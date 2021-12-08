В окупованій Ялті з'явився тротуар для дуже худих пішоходів (фото)

Підрядник зробив тротуар шириною 15 см

В окупованій Ялті підрядник збудував тротуар для ультра худих мешканців міста. Його ширина лише 15 сантиметрів. Відповідне фото з’явилося в Telegram-каналі «Кримська ластівка».

Така «робота» будівельників, схоже, сподобалася місцевій владі, оскільки підрядники жодних зауважень не отримали. А мешканці міста обурені «криворукістю» працівників.

«Підрядник зробив тротуар для худих, шириною 15 см. Чого тільки не зробиш заради зручного прибордюрного паркування? І ким це потрібно бути, щоб прийняти у підрядника таку «роботу»?», – обурився автор повідомлення.

До слова, мешканці окупованого Криму скаржаться на туристів з Росії.

Також стало відомо, що окупанти в Криму виставлять на примусовий продаж земельні ділянки українців.