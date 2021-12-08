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    В окупованій Ялті з'явився тротуар для дуже худих пішоходів (фото)

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    Мешканці міста обурені байдужістю працівників окупаційної влади - В окупованій Ялті з'явився тротуар для дуже худих пішоходів (фото)
    Мешканці міста обурені байдужістю працівників окупаційної влади
    фото: Кримська Ластівка/Telegram

    Підрядник зробив тротуар шириною 15 см

    В окупованій Ялті підрядник збудував тротуар для ультра худих мешканців міста. Його ширина лише 15 сантиметрів. Відповідне фото з’явилося в Telegram-каналі «Кримська ластівка».

    Така «робота» будівельників, схоже, сподобалася місцевій владі, оскільки підрядники жодних зауважень не отримали. А мешканці міста обурені «криворукістю» працівників.

    «Підрядник зробив тротуар для худих, шириною 15 см. Чого тільки не зробиш заради зручного прибордюрного паркування? І ким це потрібно бути, щоб прийняти у підрядника таку «роботу»?», – обурився автор повідомлення.

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    В окупованій Ялті з'явився тротуар для дуже худих пішоходів (фото)
    В окупованій Ялті з'явився тротуар для дуже худих пішоходів (фото)

    До слова, мешканці окупованого Криму скаржаться на туристів з Росії.

    Також стало відомо, що окупанти в Криму виставлять на примусовий продаж земельні ділянки українців.

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    Теги: Крим окупанти дороги робота
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    В окупованій Ялті з'явився тротуар для дуже худих пішоходів (фото)