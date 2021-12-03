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    Окупанти в Криму виставлять на примусовий продаж земельні ділянки українців

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    Окупанти активно &laquo;віджимають&raquo; земля в українців - Окупанти в Криму виставлять на примусовий продаж земельні ділянки українців
    Окупанти активно «віджимають» земля в українців
    фото з відкритих джерел

    Так звана влада півострова вважає «іноземцями» всіх, хто не мешкає на території Криму, Севастополя та сусідньої Росії

    Окупаційна «влада» окупованого Росією Криму має намір виставити на примусовий продаж земельні ділянки «іноземців», до цієї категорії окупанти віднесли, зокрема, українців. Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на так звану голову Держкомреєстру Інну Смаль.

    «Якщо навесні 2020 року у власності іноземців було приблизно 11,5 тисячі ділянок у прикордонних територіях Криму, то до липня 2021 року їх налічувалося близько 7,3 тисячі», – сказала вона.

    Пособниця окупантів уточнила, що зараз таких ділянок приблизно 6,6 тис.

    Так звана влада півострова вважає «іноземцями» всіх, хто не мешкає на території Криму, Севастополя та сусідньої Росії. Відтак, до цієї категорії віднесли й жителів материкової України.

    Нагадаємо, суд дозволив затримати так званого главу окупованого Криму Аксьонова.

    Аксьонов підозрюється у скоєнні низки злочинів:

    • дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
    • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
    • створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участь в ньому
    • терористичний акт
    • блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства
    • захоплення державних або громадських будівель

    Нагадаємо, у квітні Зеленський запровадив санкції проти Аксьонова. Санкції введено безстроково.

    Теги: Крим Росія окупанти земля українці
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    Окупанти в Криму виставлять на примусовий продаж земельні ділянки українців